Aiuto cuoco per ristorante. Tutte le disponibilità

1 CAMERIERE

Si ricerca cameriere con esperienza per ristorante a Cortona per accogliere e far accomodare i clienti, illustrare il menù e prendere le ordinazioni, per poi servire al tavolo. Lavoro full time, a tempo indeterminato. Lingua italiana. Disponibilità alle trasferte. Codice: AR-206878. Scadenza: 30 novembre 3 CUOCHI Per attività di gastronomia da asporto, a Pratovecchio, si cercano 3 cuochi di ristorante con esperienza nella preparazione di Kebab e Hamburger. Lavoro part time a tempo indeterminato. Lingue: Urdu (India), inglese. Codice: AR-206818. Scadenza: 29 novembre

1 AIUTO CUOCO Si ricerca aiuto cuoco per ristorante di Arezzo. Lavoro su turnazione, full time a tempo indeterminato. Lingua italiana. Codice: AR-206693. Scadenza: 28 novembre.