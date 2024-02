Aiuto cameriere per hotel 4 stelle

1 CAMERIERE

Si cerca cameriere per azienda di ristorazione di Cortona. La figura ricercata dovrà occuparsi dell’organizzazione della sala, del servizio al tavolo e delle operazioni di pulizia a fine turno. Richiesta minima esperienza pregressa nella mansione. Lavoro turni, a tempo determinato. Lingua inglese. Codice: AR-215561. Scadenza: 28 febbraio.

1 AIUTO CAMERIERE

Si ricerca un aiuto cameriere ai piani per pulizie e riassetto camere, per hotel 4 stelle di Poppi. Necessario mezzo di trasporto in quanto la struttura non è collegata con i mezzi pubblici. Contratto part-time da 30 ore settimanali. Orario di lavoro 9-14, da marzo a novembre e 15 giorni tra novembre e dicembre escluso Natale. Codice: AR-215405. Scadenza: 28 febbraio.