Aiuti, scorte al lumicino. Le storie di chi ha bisogno

Arrivano con buste di plastica alla mano, pronti a raccogliere l’aiuto che ogni quindici del mese la Croce Rossa offre. A varcare il cancello di ferro che porta alla stanza adibita a magazzino ci sono giovani donne e uomini, stranieri, anziani. Un popolo silenzioso, così disomogeneo per età e provenienza da dare la cifra del problema sociale che ormai fa parte anche della nostra città.

"Dal ministero stanno arrivando sempre meno viveri. Cominciamo a essere in difficoltà anche nella consegna dei nostri pacchi. Meno alimenti a fronte di un aumento di richieste. Solo per parlare degli utenti che si sono rivolti allo sportello di ascolto nei primi due mesi dell’anno, sono aumentati del 30%. Chiedono un aiuto per il pagamento delle bollette dell’elettricità e del gas che, nonostante i bonus, sono lievitate" ci raccontano dalla Croce Rossa.

"Senza il loro aiuto non avrei saputo come fare. Sono Moldava, sono separata da mio marito e ho due figlie" racconta Anna. "Mi do da fare, lavoro a chiamata per varie ditte di pulizia, ma i soldi non sono sufficienti; almeno il mio ex marito ci aiutasse. Qui mi danno una mano a pagare qualche bolletta e con il pacco alimentare. In più da poco ho ottenuto dal Comune una casa popolare. Ci stiamo rimettendo in sesto. Mia figlia più piccola, di 16 anni, fa il liceo artistico. Cosa vuol fare da grande? Qualsiasi cosa, purchè sia felice".

Bollette e alimenti. "Le domande sono tantissime. Generi alimentari, e poi pannoloni, assorbenti, detersivi, i prodotti maggiormente richiesti. Sono 60 i pacchi che consegniamo a settimana. Pasta, latte, biscotti, passata di pomodori, marmellata, carne in scatola. All’occorrenza aggiungiamo qualcosa. Ma vorremmo aiutare molto di più. Invece le scorte stanno per finire" continuano dalla Croce Rossa. Gli alimenti arrivano dall’Agea e dal fondo nazionale, "A questi si uniscono alcune realtà locali. In questo momento il Menchetti, ogni giovedì, ci regala il pane che noi uniamo al pacco, con grande gioia di chi viene a chiederci aiuto. Sono continue le raccolte che noi, o altre realtà cittadine, mettiamo in piedi. Ora è la scuola Ia Toscana a fare una importante raccolta alimentare per noi. Una grande mano ci arriva dal Gruppo Sei di Arezzo se" raccontano. "Lo vuoi il pane?". "Si, un pezzetto grazie" risponde una signora, è originaria del Kosovo: "Sono ad Arezzo da 25 anni, scappata dalle bombe. Non sono più tornata a casa. Ad Arezzo lavoravo, poi otto anni fa sono caduta e ora non ce la faccio più. Mia figlia di 25 anni non trova lavoro".

Poi c’è la richiesta di abbigliamento. È un ragazzone, arrivato in Italia con un barcone, ad avvicinarsi per chiedere una maglia. "Sto aspettando che mi venga rinnovato il permesso di soggiorno, senza quello, purtroppo non posso lavorare. E invece io sono in cerca di una dignità" racconta sotto una pioggerellina insistente; lui sembra non farci caso, ha dannatamente bisogno di raccontarsi. La notte la trascorre al dormitorio, "molto meglio rispetto al sacco a pelo in cui ho passato diversi giorni, mangio alla Caritas e mi lavo ai servizi pubblici. Sono venuto alla Croce Rossa a cercare delle maglie di cotone, sono le uniche che si asciugano più velocemente dopo averle lavate nel lavandino e appoggiate sul termosifone". Tutto quello che per noi è normalità, un bucato, una doccia, non lo è per lui.