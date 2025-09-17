"Aiuti a imprese e infrastrutture". I punti fermi di Confartigianato

"Lavoro, infrastrutture e sostegno alle aziende sono temi irrimandabili in Valdarno". A dirlo il presidente di zona di Confartigianato Juri Menicalli, al termine della riunione del comitato territoriale di Confartigianato Imprese Arezzo, tenutasi a Montevarchi. C’erano tutti i presidenti e i loro vice dei comitati comunali ed intercomunali e sono emersi spunti molto importanti. L’incontro si è aperto con un focus sul lavoro, in particolare sulla crisi della moda che, come è stato ricordato, non è solo di settore, ma riguarda tutta la vallata, in quanto il 60% delle imprese di vari ambiti, lavorano più o meno direttamente in questo comparto. "La fase che attraversano le imprese del Valdarno è delicata – ha detto Menicalli – per questo, in sintonia con il Comitato delle Categorie Economiche del Valdarno, abbiamo lavorato fianco a fianco con i sindaci, con le istituzioni regionali e con i Ministeri competenti, per cercare di interagire con i referenti che possano trovare soluzioni concrete per le aziende. Al momento attendiamo alcune risposte operative ma il dialogo è costante, non smetteremo di insistere per far valere le necessità delle imprese". Altro argomento di grande attualità è quello relativo ai ritardi sui lavori della bretella Le coste-Casello. "La realizzazione del secondo lotto è ancora in capo ad Autostrade – ha sottolineato Menicalli – per questa ragione, su proposta del sindaco Chienni, sostenuta con convinzione dal Comitato delle Categorie Economiche, è stata avviata un’iniziativa congiunta con la Regione Toscana per richiedere che anche questo intervento possa essere affidato alla Regione, in modo da accelerare i tempi". Altri temi affrontati le difficoltà emerse sul depuratore di San Giovani e la sicurezza. Da questo punto di vista Confartigianato ha sottolineato di essersi adoperata, in piena sintonia con le istituzioni territoriali e le altre associazioni datoriali, per trovare soluzioni e sinergie. C’è poi la questione dell’interazione tra scuole e aziende. In un contesto internazionale che in questo momento spaventa i più giovani, è fondamentale focalizzare l’attenzione sul coinvolgimento di ragazze e ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro. "Non smetteremo di impegnarci – ha concluso Menicalli –con l’intento di accorciare il più possibile la forbice che divide la formazione dal mondo del lavoro. Nei prossimi mesi metteremo nero su bianco le esigenze del mondo del lavoro della vallata per trasformarle in attività di promozione rivolte ai giovani del territorio".