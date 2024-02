Aiuti a chi è in difficoltà. Il progetto villa Pettini

Aiutare le persone in difficoltà socio-economiche con un occhio di riguardo ai migranti presenti nel territorio valdarnese che hanno difficoltà ad integrarsi. È questa l’importante missione del progetto "Il tavolo di Villa Pettini: una comunità che accoglie e include" promosso dalla Fondazione Giovanni Paolo II, insieme al Punto Famiglia Villa Pettini, la Fraternità della Visitazione e la Formica. Finanziato dalla Regione Toscana e sostenuto dalla conferenza dei sindaci del Valdarno, ha già preso il via nei precedenti mesi con una serie di attività preparatorie ma, a partire da oggi, con grande soddisfazione di chi ha lavorato in tutto questo lasso di tempo, entrerà nella sua fase operativa definitiva. Il tutto prevede l’apertura di uno sportello indirizzato a offrire servizi di orientamento lavorativo, sostegno con assistenza legale nonché mediazione culturale. Sono previsti, inoltre, percorsi di formazione lavorativa. Lo sportello sarà disponibile, previo appuntamento, ogni mercoledì dalle 15 alle 18 all’Oratorio Giglio (via Michelangelo,1 Montevarchi), l’Oratorio Don Bosco (via Papa Giovanni XXIII, 2 San Giovanni V.no) oppure all’interno della sede della Caritas (Piazza Masaccio, San Giovanni). Per appuntamenti e informazioni inviare un messaggio via whatsapp al numero +39 3534390762 o via mail all’indirizzo: [email protected]. Un aiuto, concreto verso la fascia più debole col chiaro intento di poter dare una mano nella vita di tutti i giorni.

Mas.Bag.