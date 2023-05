"Aiutatemi": gli aprono casa e lo salvano Stella e Bista: pane, amore e uova al tegamino

Alberto

Pierini

Se in casa c’è da mangiare per cinque, ci si può mangiare anche in sei". E’ l’aprile del 1944 quando Enrico Tayar bussa alla porta di un casolare. Siamo alla colonica " La Consuma", poco distante dalla Selva, sulla strada che da Moncioni porta verso Montevarchi. Enrico si presenta intorno a mezzanotte, all’ora in cui oggi partirebbe un allarme o sarebbero lanciati i cani: Bista Nepi gli apre con un sorriso e in pochi secondi lo accoglierà in casa. Anche se l’ospite è ebreo, anche se era cacciato e inseguito sul filo delle leggi razziali, anche se facendolo avrebbe rischiato la vita.

Bista e la moglie Stella: i cui nomi da qualche giorno sono affiancati per lo Yad Vashem tra i "Giusti fra le Nazioni". Parte anche loro di una "famiglia" di eroi. Non certo per caso ma semmai per casa: la casa che in quella notte aprono davanti al fuggiasco. Tayar era fiorentino ed era fuggito da Firenze qualche mese prima, a 21 anni. Aveva studiato al liceo classico, già lavorava per la ditta di import-export del padre. Avrebbe voluto in realtà fare il medico ma era già inciampato nelle leggi razziali e costretto a interrompere gli studi. "Siete in pericolo": gli arriva una telefonata a Firenze, a stretto con l’occupazione della città, l’11 settembre. Inzia la fuga. "Lasciai tutto, lasciai casa mia, scelsi tra la vita e la morte".

Prima di arrivare da Bista e Stella avrebbe fatto altre tappe, viaggiando quasi otto mesi tra Valdarno fiorentino e Valdarno aretino,. La famiglia si frantuma in una diaspora. I genitori con la figlia scappano in Casentino, il fratello Franco parte per Malta (la terra del padre). Enrico inizia la sua vita da braccato. pronto a rifare le valigie in qualsiasi momento. Per due mesi vive nel podere Il Duro, vicino a Radda in Chianti. A novembre gli giunge notizia della razzia a Firenze e riprende a correre: in mezzo una notte dai vicini di chi lo ospitava a Radda, in località Spugna. Poi la tappa a Poggiarso.

Un’altra coppia coraggiosa, cinque figli. Se arrivava qualcuno si rifugiava al piano di sopra, un brivido costante, la decisione di allontanarsi di nuovo. Si sentiva in pericolo, riprese la sua fuga. Per fermarsi stavolta ad Ensoli, nella zona di Gaiole. Il padrone di casa è accogliente ma sempre ubriaco, la figlia lavora come domestica in una casa di fascisti di Montevarchi, anche se si sarebbe licenziata presto. M;a il suo timore era soprattutto per il padre: che una volta ubriaco, cioè spesso, non fosse controllabile.

Un dubbio che lo spinge a non rischiare. Ed ecco finalmente la colonica La Consuma, quel colpo prudente e sommesso alla porta della famiglia Nepi. Non la sceglie a caso. Studia prima l’aia intorno a casa, vede che c’è un pagliaio misero: nel suo codice era l’indizio non si trattasse di contadini fascisti ma di quelli che non aderivano all’ammasso forzoso del grano, voluto dal regime. "Mi chiamo Enrico, sono ebreo e antifascista".

Bista spalanca la porta, Stella si mette ai fornelli. Per prima cosa gli prepara due uova al tegamino. "Per noi può restare finché non arrivano gli inglesi". E lo sbarazzano da ogni dubbio. "’Un si preoccupi del denaro, l’importante è campare tutti".

Alle spalle di quella cucina dove già sfrigolano e si diffonde il profumo delle uova al tegamino, una famiglia più ampia. Al centro nonna Rosa, circa 80 anni, piegata sulle spalle, il volto rugoso di chi ha lavorato tutta la vita. E con Bista e Stella tre figli: Dina, Delio e Dino, quest’ultimo in guerra. "Abbiamo un figlio prigioniero in Africa. Ora è in un campo militare inglese. Vuol dire che lei prenderà il su’ posto".

In cambio Enrico per qualche mese, archiviando il lavoro sognato e quello reale, sarebbe diventato la spalla di Bista: era mezzadro, lavorava il podere proprietà di un montevarchino. Zona poco trafficata e quindi più sicura dei vecchi rifugi.

In una situazione familiare nella quale il fuggiasco stava per innamorarsi di Delia, una delle figlie della coppia. Ma la famiglia sarebbe cresciuta. Di lì a poco a chiedere soccorso arrivò anche Jim. Jim Foxall, un soldato inglese catturato dai tedeschi.

Lo stavano trasferendo verso la Germania o chissà dove, riuscì a rompere due assi del vagone su cui viaggiava e a buttarsi giù. Destino volle fosse proprio nella zona di Montevarchi. E di quella "nuova colonica paradiso". Malgrado fosse ferito camminò per circa sette chilometri, fino ad affacciarsi sull’aia "poverella" la mattina dopo. Davanti agli occhi di Bista ed Enrico, impegnati a mietere il grano.

"I am un british soldier". Detto e fatto, con tanto di porta aperta e uova al tegamino. Lui si innamorò davvero ma di Dina, l’altra figlia della coppia: alla fine della guerra si sarebbero sposati, per andare a stare a Birmingham. Ma allora più che l’amore era in ballo la differenza, non irrilevante, tra la vita e la morte.

Bista, non contento di aprirgli casa sua, gli realizzò perfino un rifugio, una grotta nella quale i due potevano ripararsi all’arrivo di controlli o situazioni critiche. Una vita vissuta pericolosamente e che Enrico avrebbe raccontato nel libro "I giorni della pioggia". E che l’associazione "Arco" sintetizza tra le "Ministorie di coraggio", cento pagine piene di vita. "Racconti di persone semplici, non sono nati eroi ma hanno saputo fare la scelta giusta al momento giusto" dice il sottotitolo.

Lo specchio della vita di una bella coppia nelle nostre campagne a cavallo della guerra. E i cui nomi ora sono incisi nell’"albero" dei giusti tra le nazioni. Sopra le radici di un racconto partito alla mezzanotte di un giorno di aprile del 1944. Bussando ad una porta, tra l’odore fragrante e familiare di due uova cotte al tegamino.