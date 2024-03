"Aiutatemi" e ruba il carroattrezzi. Fuga in A1 con il mezzo di soccorso

Soccorso in autostrada due volte nel giro di quattro ore perché rimasto senza gasolio, ma era tutto uno stratagemma per rubare il carro-attrezzi. Nel secondo intervento, infatti, d’improvviso lo scatto: è salito sul carro attrezzi arrivato per aiutarlo e si è dato alla fuga. Ma è andato poco lontano, perché la polizia stradale di Battifolle lo ha raggiunto due chilometri dopo e denunciato per furto aggravato. La curiosa vicenda è avvenuta mercoledì mattina. Sono le 3 della notte, quando una pattuglia della Polizia Stradale di Battifolle, viene inviata dal centro operativo sull’Autosole, poco prima della Valdichiana, dove, in carreggiata nord, era stato segnalato un autocarro fermo in corsia di emergenza con le luci spente. Immediata la chiamata ad un carro attrezzi con il quale, gli agenti, hanno fatto mettere in sicurezza il mezzo, trainandolo fuori dall’A1. "Ho finito il carburante" ha detto il suo conducente, un giovane appena ventenne, che così ha spiegato il motivo di quella fermata improvvisa. Sembrava tutto risolto quando, dopo poche ore la sala radio di Firenze contatta nuovamente la stessa pattuglia. Alcuni chilometri più a nord un altro mezzo è fermo sulla corsia di emergenza, senza benzina. Una nottata strana, avranno pensato i poliziotti. Che invece, una volta arrivati sul posto hanno, forse, creduto più ad uno scherzo. Sì, perché lo stesso veicolo soccorso poco prima era di nuovo fermo, sempre senza carburante, sempre in corsia di emergenza e sempre condotto dallo stesso giovane. Sembrava un dejavu, ma era tutto vero. Ancora una volta è stato fatto intervenire un carro attrezzi che ha trainato l’autocarro in sicurezza fuori dall’A1. Non è finita: che sia stato per risparmiare il carburante o per un altro motivo che non è dato sapere, il ragazzo, dopo un paio d’ore d’attesa, cogliendo al volto il momento propizio, si è messo, all’improvviso alla guida del carro attrezzi che lo aveva soccorso, con ancora il suo autocarro attaccato alle sponde.

A quel punto ha messo in moto e, spingendo il piede sull’acceleratore, se n’è andato via. Sembrava un film. Il carrista, vista la mala parata, ha subito avvertito la Polizia stradale che, in cinque minuti, ha rintracciato e fermato il giovane.