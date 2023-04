Aids, esami gratuiti L’Arci lancia un progetto per la prevenzione

Un pomeriggio di prevenzione, informazione e screening sulle infezioni sessualmente trasmissibili. È promosso dal comitato Arcigay Arezzo Chimera Arcobaleno, in collaborazione con medici Asl malattie infettive. L’appuntamento è per sabato, tra le 15 e le 18, nella sede di Arci. Sarà possibile sottoporsi in maniera del tutto gratuita e anonima a test rapidi per HIV e sifilide che in pochi minuti, grazie a una sola goccia di sangue, permettono di rilevare la presenza di anticorpi. Non è necessaria la prenotazione.