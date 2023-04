Agriturismo in fiamme: è allarme Viene giù di colpo parte del tetto ma a quell’ora gli ospiti erano fuori

di Laura Lucente

Agriturismo in fiamme. Paura e apprensione nella giornata di pasquetta a Cortona. Era il primo pomeriggio quando è scattato l’allarme. Ad essere interessata la struttura Novole in località Valecchie a Montanare. Si tratta di un piccolo borgo medioevale risalente al 1450, immerso nel verde delle colline che separano l’Umbria dalla Toscana, a circa una decina di chilometri dal cono collinare della città antica. Si segnalano danni materiali ingenti, ma, fortunatamente, non ci sono stati feriti. Era il primo pomeriggio quando è scattato l’allarme. L’agriturismo si compone di tre edifici dai quali sono stati ricavati alloggi autonomi: la Casa Colonica, la Chiesa, il Cottage e quello chiamato gli Archi. A prendere fuoco è stata la casa padronale dell’agriturismo dove risiede il proprietario della struttura ricettiva insieme alla famiglia. È stato proprio lui, accortosi delle fiamme, a chiamare i soccorsi. A quanto pare, non subito, perché in quel momento non si sarebbe trovato in casa. Sul posto sono arrivati pochi minuti più tardi i vigili del fuoco del comando di Arezzo, provenienti dal distaccamento di Tavarnelle di Cortona. I pompieri hanno fatto quanto possibile per domare al meglio e nel più breve tempo possibile l’incendio che ha comunque interessato una bella porzione di abitazione, andando anche ad intaccare il tetto che, purtroppo, è in parte crollato.

La struttura, che conta anche una piccola fattoria biologica, con animali, orti terrazzati ed un grande oliveto, in questi giorni era aperta al pubblico con alcuni ospiti presenti che hanno assistito inermi all’incidente. Fortunatamente, però, nessuno dei turisti, è rimasto coinvolto nell’incendio e anche i proprietari ne sono usciti illesi. Nei soccorsi non sono stati quindi coinvolti i sanitari dell’emergenza urgenza, in quanto nessuno dei presenti in quel momento è rimasto intossicato dal fumo delle fiamme che si sono sprigionate.

Presenti all’interno dell’abitazione anche animali da compagnia, anche loro fortunatamente usciti incolumi dall’incendio. Al momento, però, la casa padronale è stata compromessa dalle fiamme e non sarebbe agibile. Sul posto insieme ai vigili del fuoco anche una pattuglia della polizia municipale di Cortona. Resta ancora da capire cosa possa aver originato le fiamme. Da escludere l’origine dolosa.