Agri@Tour 2021, innovazione e confronto tra domanda e offerta

"Sarà un’edizione di ripartenza, che vuole essere fortemente innovativa e per le aziende agrituristiche sarà un’occasione importante. Dal punto di vista economico e commerciale, grazie alla fortissima partecipazione di buyers da tutto il mondo, ma anche a livello formativo, per gli spazi dedicati alla convegnistica sui temi più importanti nella gestione e promozione degli agriturismi". Così Ferrer Vannetti, presidente di Arezzo Fiere e Congressi, presenta la nuova edizione di [email protected], kermesse nazionale dedicata agli agriturismi e al turismo rurale, in programma dal 10 al 12 novembre, anche quest’anno in contemporanea con "Passioni Fiera". L’evento fieristico caratterizzerà l’autunno e i dettagli organizzativi saranno resi noti più avanti, ma nel frattempo istituzioni e associazioni di categoria che fanno riferimento ad Arezzo Fiere e Congressi e alla Camera di Commercio hanno dato il via alla preparazione.

"Il tema dell’innovazione è fondamentale. Si tratta di una innovazione a tutto campo, che vuole portare la manifestazione a diventare un’occasione di visita e condivisione per tutti. Fondamentale che il confronto e il coinvolgimento nella preparazione questa volta non ha visto protagoniste solo le organizzazioni agricole, ma anche le altre associazioni di categoria", osserva Vannetti. L’innovazione riguarda anche "la strutturazione di [email protected]: abbiamo ripensato la disposizione degli stand e degli spazi degli eventi, per rendere tutto accogliente non solo per gli addetti ai lavori, ma pure per coloro che vorranno avvicinarsi a questo mondo in grande evoluzione. [email protected] ha infatti l’obiettivo di creare confronto e incontro tra domanda e offerta".

Gaia Papi