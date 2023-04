Agricoltura, sulle strade del risparmio idrico Semplici accorgimenti per un risultato “fruttuoso”

Il settore agricolo ha risentito molto della siccità degli ultimi anni per questo sono stati molti i progetti e le idee messe in campo. Ecco alcune strategie che contribuiscono al risparmio d’acqua in agricoltura:

Creare suoli ricchi di materiale organico: viene preparato un compost ricco di lombrichi per accelerare il processo di decomposizione. Un suolo con molta materia organica conserva l’umidità ed è più fertile;

Pacciamatura intensiva: si mettono cartoni o giornali in cima alla zona coltivata, si aggiunge materiale organico e si conclude con uno spesso strato di paglia. Questa tecnica evita l’evaporazione e consente di utilizzare poca acqua;

Usare piante adatte al clima presente sul territorio interessato. Questa tecnica consente non solo di usare meno acqua, ma anche il potenziamento delle piante autoctone;

Piantare ad alta densità: si mettono insieme piante amiche che si proteggono tra loro e che non competono per gli stessi nutrienti dal terreno. Questo diminuisce la crescita di erbe malevole, migliora la biodiversità e incrementa la resa;

Modellare il suolo: dossi e avvallamenti per dirigere l’acqua dove è necessaria. Con le tecniche per combattere la siccità... il mondo non scomparirà!