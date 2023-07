Agricoltura in crisi ad Arezzo, pioggia, gelate e peronospera azzerano raccolti

"Siamo in una fase di svolta per la produzione agricola, con alcuni raccolti purtroppo perduti" dice Massimiliano Dindalini, direttore di Cia che evidenzia il calo drastico nella raccolta di pere e pesche precoci e allarga lo spettro alle "difficoltà per la semina dei girasoli con i terreni impregnati d’acqua e la diminuzione del raccolto di grano". Il focus abbraccia anche la viticoltura, settore fortemente compromesso da due mesi quasi initerrotti di piogge che hanno alimentato la peronospera e "quasi azzerato la produzione di uva a bacca bianca". L’unica consolazione per gli agricoltori è l’arrivo, proprio in questi giorni, dei contributi regionali per i danni provocati dalla gelata 2021. Una boccata di ossigeno che, tuttavia non interrompe l’apnea di chi si ritrova a combattere gli effetti di un clima impazzito.

Nel 2022 la siccità, ora la pioggia. Il punto è che non c’è stata la primavera e questo ha condizionato il completamento del ciclo produttivo delle piante. "È una stagione particolarmente complessa per gli agricoltori. Alle ripercussioni sui frutteti della Valdichiana, si aggiungono le conseguenze di un lungo periodo di piogge che impattano sulla produzione di cereali ma anche su tutto il comparto viti-vinicolo. Le precipitazioni piovose costanti e in alcuni casi violente, hanno reso molto vulnerabili le viti e questo inciderà sulla quantità del raccolto anche se non esiste alcun automatismo sulla qualità delle uve", rileva Carlo Bartolini Bardelli, al timone di Confagricoltura Arezzo.

Si sofferma su un aspetto: "Gli eccessi di siccità e di pioggia sono facce della stessa medaglia, ovvero di uno squilibrio climatico sempre più persistente". Frutta, cereali, uva. E non solo. La preoccupazione delle associazioni di categoria, riguarda anche l’andamento degli ortaggi coltivati nei campi. Come nel caso della produzione di pomodoro industriale "trapiantato tardissimo proprio per via della pioggia e della difficoltà a entrare con i macchinari nei terreni", osserva Raffaello Betti, direttore provinciale di Coldiretti. "Non abbiamo subìto la devastazione che c’è stata in Emilia Romagna e nell’alto Mugello, tuttavia le gelate di aprile e le piogge di maggio e giugno hanno portato alle difficoltà di oggi", con "cali importanti su frutta e cereali".

Aggiunge il colpo d’ascia sulle vigne sferrato dalla peronospera "nutrita" proprio dalle piogge rilevando che "le fitopatie, tra le quali rientra la peronospera, non sono un evento compreso nelle garanzie a copertura delle avversità atmosferiche". Quasi una beffa per chi rischia il raccolto dopo aver triplicato i costi dei trattamenti per salvare le viti e battere il "killer".

LuBi