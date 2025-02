Agricoltori e crisi del settore, consegnato documento al sindaco

Il settore agricolo non ci sta. Nella mattinata di sabato scorso, un membro dell’associazione Orgoglio Agricolo e alcuni rappresentanti del gruppo Trattoristi Sestinesi sono arrivati in piazza Garibaldi, davanti alla sede municipale di Sestino, dove ad accoglierli c’erano il sindaco Franco Dori e il consigliere comunale Sabina Grassi. Gli agricoltori hanno consegnato un documento nel quale spiegano le cause della mobilitazione nazionale contro la crisi che sta travolgendo il settore agricolo; durante l’incontro, hanno illustrato al sindaco e al consigliere le problematiche che minacciano le piccole e medie aziende agricole. A Sestino sono diverse le realtà portate avanti da giovani che hanno deciso di proseguire sul territorio l’attività di famiglia; anche i trattoristi del posto non sono da meno e si sono presentati al volante dei loro mezzi con un messaggio: "Noi custodi del territorio e delle tradizioni". Al termine dell’incontro, i due amministratori locali hanno salutato gli agricoltori, auspicando che la loro mobilitazione venga ascoltata.