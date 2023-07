Agricoltori Arezzani, "Senza Manodopera Straniera Perdiamo Pil e Produzione"

"Forze lavoro che non arrivano? Spese vive buttate al vento, in più c’è il danno". Poche parole che danno il senso del disagio degli imprenditori agricoli senza la nmanodopera straniera che sarebbe già dovuto essere al lavoro da almeno un mese.

Katia Valentini dell’azienda agricola Turicchi di Anghiari, una eccellenza nella produzione del tabacco per il sigaro toscano racconta la sua esperienza. "Quest’anno mi sentivo fortunata, avevamo fatto richiesta di sette persone, ce ne avevano assegnate cinque. Un successo rispetto allo scorso anno quando a fronte di 16 richieste non ne avevamo avuta nessuna. Ma ora non stanno arrivando nemmeno le cinque persone assegnate sulle quali facevamo affidamento, a fronte anche di un costo burocratico sostenuto".

Di cosa si tratta?

"Per pratica e bollo abbiamo pagato 120 euro per ciascun bracciante richiesto".

Qual è il rischio?

"Che i braccianti arrivino a dicembre, forse gennaio quando l’azienda, costretta ad assumerli (quest’anno a tempo determinato) non ne avrà più bisogno.

E ora come fate?

"La nostra è la più grande azienda di produzione di tabacco, conta cento ettari. Sono impiegati circa 35 operai nel periodo clou, di cui il 30% manodopera con un rapporto ventennale, i restanti si avvicendano dal territorio. Ora, ci sono i cinque che mancano all’appello e non sarà facile individuarle. Il lavoro, quello in estate, è faticoso, i turni sono di sei ore: ecco il motivo per cui abbiamo bisogno di due persone al giorno".

Qual è il contributo dei braccianti stranieri?

"Se non ci fossero loro non esisterebbe gran parte della produzione ortofrutticola italiana. Noi abbiamo braccianti da Pakistan, Polonia, Marocco, Romania. Gli italiani non vogliono più lavorare nei campi. Tanto meno i giovani"

Pensate a un piano B?

"Al momento siamo in contatto con i cinque braccianti tramite i parenti che lavorano da noi ormai da tempo. Sappiamo che l’ambasciata di Casablanca ha finalmente dato loro un appuntamento".

Ma se non arrivassero?

"Ci sarebbe una notevole perdita del Pil. Per me, certo, ma anche per tutte le aziende dell’importante indotto che gira intorno alla realtà centrale con sede a Lucca e che esporta in tutto il mondo. Il tabacco si deperisce con il tempo, non è possibile spostare in avanti la raccolta. Una raccolta particolare perchè viene fatta manualmente sia nel campo che negli essiccatoi. è una tecnica di lavorazione precisa e finalizzata a garantire la colorazione e l’aroma particolare, tipici di un sigaro di lusso come quello toscano".