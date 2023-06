Agnese Pini a Arezzo, "Senza giustizia, riemergere dall'orrore della guerra è complicato"

Quanto dura il dolore provocato dalla guerra? Quanto tempo serve ai sopravvissuti per riemergere dall’orrore, alle famiglie spezzate per rimarginare le ferite? Può volerci tanto, troppo, se non viene fatta giustizia, risponde Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno. Lunedì sera sulla terrazza panoramica della Casa Museo Ivan Bruschi, nell’ultimo appuntamento del festival letterario "La città dei lettori" ha parlato del suo libro d’esordio "Un autunno d’agosto" (Chiarelettere) nel dialogo con il caposervizio della redazione di Arezzo de La Nazione Federico D’Ascoli.

Tra il pubblico il prefetto De Luca, il questore Di Lorenzo, i comandanti dei carabinieri Rubertà e della guardia di finanza Lovito, oltre a Enzo Ghinazzi, Pupo. Dopo il saluto di Gabriele Ametrano de La città dei lettori, di Luca Benvenuti della Fondazione Ivan Bruschi e di Lorenzo Cinatti della Fondazione Guido d’Arezzo, Agnese Pini ha ripercorso la storia dell’eccidio nazista di San Terenzo Monti, in Lunigiana, uno dei massacri che si consumarono lungo la Linea Gotica nell’estate del 1944.

"È una storia di umanità e di amore perché, soprattutto nei momenti in cui vita e morte sono così vicine, l’umanità e l’amore escono più forti che mai" così Agnese Pini ha descritto le vicende che hanno toccato anche la sua famiglia, visto che tra le 159 vittime c’era anche la bisnonna Palmira Ambrosini. L’autrice ricorda di averne spesso sentito parlare da bambina: in quei momenti gli adulti, per pudore e rispetto, abbassavano la voce. "Sapevo tutto e tutto mi si era conficcato dentro, eppure sembrava che non mi riguardasse" ha detto.

"Se non hai colpevoli e un processo giusto, come nel caso di mia nonna, che in quell’eccidio perse la madre, quando le uniche parole che ti vengono dette sono: “dimentica, vai avanti”, rielaborare e rievocare è complicato" rivela ora.

Il problema, secondo Pini, è che l’Italia non ha mai avuto la sua Norimberga, un processo che chiarisse le responsabilità dei crimini di guerra: "Se questo Paese, dopo 80 anni, è ancora profondamente diviso sulla memoria di quel periodo, è anche perché allora la ragione di Stato imponeva di mettere una pietra sopra quanto era accaduto. Il risultato è una memoria frantumata, la nostra incapacità di avere un giudizio sereno su cosa è stato il fascismo" ha concluso Pini.