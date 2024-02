Aglione con il passaporto. Vertice per l’obiettivo Dop

di Laura Lucente

Dop e certificazione al centro di una giornata cortonese dedicata interamente all’aglione. Sabato prossimo alle 16,30 si terranno in città gli stati generali dell’Aglione della Valdichiana. Istituzioni, produttori e studiosi si confronteranno all’interno della sala del consiglio comunale per fare il punto sulla concessione della denominazione d’origine protetta. Un’iniziativa organizzata dal circolo culturale Gino Severini unitamente all’associazione produttori e trasformatori aglione della Valdichiana con il patrocinio del Comune . La discussione sarà incentrata sulla Dop, certificazione che ha avuto parere favorevole dalla Regione Toscana e che dopo ulteriori passaggi, potrà diventare realtà. L’incontro prevede i saluti istituzionali dell’amministrazione comunale e gli interventi di Pietro Rampi, presidente dell’associazione produttori e trasformatori dell’Aglione della Valdichiana, Stefano Loppi docente dell’Università di Siena, Enrica Berna coordinatrice Gruppo Aglione Dop e Graziano Tremori georgofilo autore del libro "L’aglione della Valdichiana". Modererà Lilly Magi, presidente del Circolo culturale Gino Severini. "Solo attraverso la valorizzazione del prodotto possiamo riuscire a difendere l’aglione della Valdichiana", conferma Rampi, presidente associazione produttori e trasformatori dell’aglione della Valdichiana. "L’obiettivo di ottenere la Dop territoriale è un passo fondamentale in questa direzione. Purtroppo anche questa nostra eccellenza rischia una svalutazione di mercato a causa della concorrenza sleale da parte di produttori che non coltivano in questo nostro territorio. Il percorso portato avanti in questi anni dalla nostra associazione insieme alle istituzioni dovrà trovare riscontro positivo nelle sedi europee". L’Aglione della Valdichiana, un gigante rispetto a prodotti simili come l’aglio, con le sue tuniche bianche, si propone di affiancare l’altro gigante mondiale della stessa area, la Chianina, noto come il bovino dal manto bianco più alto al mondo e già valorizzato e tutelato come Igp Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale.