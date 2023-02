Agguato alla ragazzina, le prime denunce I genitori: "E’ sotto choc, devono pagare"

di Alberto Pierini

AREZZO

"Devono pagare per quello che hanno fatto: o ci proveranno ancora". I genitori della ragazzina di undici anni presa a botte sabato sera alla Cadorna scandiscono di nuovo la loro accusa anche alle telecamere della Rai. "E’ sotto choc, non vuole più uscire". La mamma, come il primo giorno, rimette al centro la sua bambina: perché gira gira a undici anni hai tutto il diritto di chiamarti così. E intanto la polizia vola.

La squadra mobile guidata da Sergio Leo, così come aveva fatto poche settimane fa nel caso della baby gang, procede, direbbe Mary Poppins, a velocità d’arrembaggio. Solo lunedì pomeriggio ha raccolto la denuncia formale presentata dalla famiglia e già stanno partendo le prime denunce.

Sui fatti bocche cucite, come sempre in attesa degli sviluppi di un’inchiesta. Però tra le pieghe le conferme filtrano. Alcuni dei ragazzini considerati probabili responsabili di quella serata alla Cadorna sono stati identificati. Probabilmente cinque, forse di più, e dovrebbero essere soprattutto ragazze.

L’età è varia ma in questo caso, si sa, fa la differenza. Perché sotto i 14 anni non sei imputabile, sopra sì. E quindi le denunce al tribunale dei minori partono solo in alcuni casi: anche se immaginiamo che intanto la segnalazione dell’episodio fosse comunque già arrivata.

Dalla ricostruzione della madre l’età spazierebbe dai 13 ai 14 anni, quindi è chiaro che le situazioni vanno chiarite con grande attenzione, anche perché gli stessi autori sono in fondo dei ragazzini.

Ma è quello che la mobile sta facendo. Intanto i genitori hanno rilanciato le loro accuse su quella serata da incubo. Che per loro continua. Perché la vittima di quelle botte non riesce ancora a riprendersi dalla paura di sabato, resta in casa, anche per le contusioni subite. E dopo la denuncia della mamma è arrivata anche la protesta del babbo, non meno ficcante.

"Vogliamo che paghino per quello che hanno fatto". Hai l’impressione che non lo dica per voglia di rifarsi. Anzi lo specifica subito. "Perché se non li fermiamo potrebbe succedere di nuovo, domani o dopodomani" ripetono ai microfoni.

Pensano ad altri che potrebbero subire le stesse cose. Ma umanamente pensano soprattutto alla figlia, perché ritrovi la voglia e il coraggio di ricominciare la sua vita di tutti i giorni. Esattamente quelli che al momento le mancano. Intorno alla famiglia per aiutarli si sono stretti anche tutti i loro amici: prima nel momento della denuncia e poi in quello della ripresa, che non può aspettare troppo.

Anche se le scene raccontate dalla figlia e vissute sono lì, davanti ai loro occhi. "C’è perfino chi chiedeva una cintura per poterla colpire": Scene impresse nella memoria ma non solo. Perché le immagini di quei minuti alla Cadorna,a ridosso delle scale di emergenza della palazzina a "L" dietro lo sportello unico, continuano a girare.

Non sappiamo se sui social ma sui cellulari, tipo quella che già nelle prime ore è arrivata perfino alla ragazzina vittima dell’agguato. Perfino nelle regole di un "branco" lontano da quelli avvezzi alla piccola criminalità sembrano riproporsi certi ruoli: come quello di chi si tiene lontano dal punto caldo, magari non infierisce ma riprende tutto quello che succede. E un giorno, solo un giorno capiremo se è più grave l’atteggiamento di chi alza la mano o quello di chi le abbassa senza intervenire.