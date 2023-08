Aggressioni, ospedali nel mirino In sette mesi +15% su tutto il 2022 Al San Donato un caso ogni 6 giorni

di Alberto Pierini

Sono lì per salvare i pazienti, a volte si ritrovano a doversi salvare dai pazienti. E’ il paradosso delle corsie: il cuore del soccorso, in qualunque provincia e di sicuro anche nella nostra. Il pronto soccorso in testa, il punto di emergenza alla quale di fronte alla mala parata tutti si rivolgono. Ma che troppo spesso vede medici e infermieri nel mirino.

Il clima si era già surriscaldato ai tempi del Covid: ma allora sui camici gravava la tensione ideologica, non solo italiana ma qui come sempre fiorente, creatasi intorno alla scelta della vaccinazione. Ci andavi controvoglia? A volte te la prendevi con il medico di turno, come fosse stato lui a costringerti. Dopo il Covid siamo tornati a tensioni più normali ma non meno preoccupanti.

I dati che filtrano dall’Asl sono chiari. Nei primi sette mesi sono stati 145 i casi di aggressione segnalati, contro i 128 dell’intero 2022. Già così siamo un 15% sopra l’ultimo anno: ed è chiaro che da qui a dicembre l’aumento prenderà ben altri contorni. La possibilità di andare oltre un’impennata del 50% è ipotetica ma reale, considerando i 120 giorni che mancano a i 31 di agosto ancora fuori della classifica.

Nel dettaglio i due ospedali grossi sono fatalmente nel mirino, a cominciare dai loro pronto soccorso. Addirittura la Gruccia vanta (poco...) un numero di episodi superiore al San Donato. In parte un caso, i mesi non sono mai uguali agli altri, ma in parte la nuova pelle del Valdarno. Sembra evidente che la chiusura del pronto soccorso in area fiorentina finisca per moltiplicare l’accesso a quello di Montevarchi: in chiave di vallata decisamente più comodo di quelli del fiorentino.

E i numeri vanno anche pesati: ad esempio i 38 casi del San Donato indicano un’aggressione ogni sei giorni. Anche se la direttrice sanitaria Simona Dei conferma il fenomeno ma un freno lo tira. "Ci sono situazioni nelle quali le segnalazioni sono più d’una e questo potrebbe alimentare un po’ i dati". Ma magari avveniva anche prima e quindi la bilancia è salva. Semmai il vero freno è un altro.

"Il tema delle aggressioni indubbiamente sta scoppiando in queste settimane: aver messo giustamente l’attenzione su questo trend può anche aver aumentato il numero delle segnalazioni". Come dire: fino a qualche anno fa non tutti avvertivano ma magari i casi di violenza c’erano lo stesso. "Ma per noi quello che conta è far lavorare in sicurezza gli operatori": e un modo diventa la comunicazione. Un iter chiaro con il quale far suonare l’allarme. Una rete che in parte si basa su whatsapp per un’immediata allerta e in parte su un portale dedicato. "Anche perché in ballo non ci sono solo aggressori e personale: ma anche le famiglie nelle sale d’aspetto, non vanno mai dimenticate".

Anzi, con l’occasione il canale della comunicazione, una volta rafforzato sul fronte aggressioni, diventa uno strumento più efficace anche per le indicazioni interne, specie tra il reparto e chi aspetta di sapere qualcosa. Però la comunicazione è grande ma non fino al punto di parare i pugni. Le misure di sicurezza?

"L’azienda ha investito di più sulle guardie giurate, la loro presenza nei presidi e al pronto soccorso già è un buon deterrente. E poi c’è una collaborazioone costante con le forze dell’ordine, sempre pronte a garantire la loro presenza".

Non tutte le aggressioni, beninteso, sono fisiche: ce ne sono anche di verbali, dalle minacce alle offese. Piano piano il dato sarà raffinato anche se a volte la lingua, si sa, fa perfino più danni della spada. Un esempio? Tanti futuri medici e infermieri già nei loro studi si tengono lontani dalla scelta dell’emergenza o del pronto soccorso. E certe situazioni di tensione sicuramente non aiutano a riportarceli. Tutti studiano per salvare i pazienti: pochi, solo pochi per salvarsi dai pazienti.