Aggredito nelle "notti bianche" Condannati i due giovani fuggiti

di Claudio Roselli

Un anno e tre mesi per l’uno, undici mesi per l’altro: è questa la condanna inflitta ai due tifernati – rispettivamente di 41 e 43 anni – che nella notte fra il 18 e il 19 luglio 2018, al termine di una delle serate de "I Mercoledì d’Anghiari", spinsero a terra e aggredirono con calci alla testa per futili motivi un uomo del posto, oggi 54enne. I fatti intorno all’una (quasi all’ora di chiusura) in un bar di via Mazzini: l’uomo sta dialogando con una delle ragazze in compagnia dei due, una giovane di origine polacca che però risiede da molto tempo a Città di Castello. Non a caso, sentendola parlare, il 54enne le dice che non sembra straniera e che il suo "slang" è chiaramente castellano. A quel punto, il 41enne gli si avvicina dicendo: "Che c… vuoi da quelli di Città di Castello?". L’uomo ha solo il tempo di girarsi per chiedergli chi sia, perché l’altro gli risponde con uno spintone: l’anghiarese batte la testa per terra e sviene, il tifernate gli rifila allora un calcio e il suo amico, accorre e sferra una seconda pedata alla testa quando ha già perso i sensi. Ma i calci sarebbero stati anche di più a indirizzo di una persona che ha perso coscienza.

A quel punto interviene il gestore del bar, che fa scudo verso l’aggredito e intima ai due di allontanarsi e di non farsi più rivedere; entrambi, assieme alle loro amiche, se ne andranno dopo l’arrivo dell’ambulanza ma prima dell’intervento dei carabinieri, che li rintracciano attraverso i dati della targa dell’auto.

Il 54enne, che tuttora si ritiene una sorta di miracolato, viene trasportato al pronto soccorso e rimane ricoverato per una notte: alla fine, fugato ogni timore sulle sue condizioni, se la cava con 18 giorni di prognosi per cefalea e trauma cranico, contusioni alle costole e tumefazioni al viso. Sporge quindi denuncia per quanto accaduto, rivolgendosi agli avvocati Mirco Meozzi, difensore in sede penale e Nicola Rondoni per la parte civile. Si tiene regolarmente il processo (con pm Laura Taddei), vengono sentiti i testimoni di accusa e difesa e alla fine il giudice Antonio Dami, emette le sentenze sopra riportate in giudizio di primo grado a carico dei due, con sospensione condizionale della pena, poiché non gravati da precedenti e pagamento delle spese processuali.