Aggredito a 28 anni in piena notte, fendenti anche al petto: si trascina fino a piazza della Repubblica, è grave in ospedale

Arezzo, 20 maggio 2023 – Coltellate in piena notte. Colpi di arma bianca, che poi non è ancora chiaro se siano di lama o con il classico collo di bottiglia. Un giovane di 28 anni grave in ospedale. E indagini lanciate per scoprire l’aggressore.

E’ la storia dell’ennesimo venerdì notte di sangue, anche se sullo sfondo di uno scenario lontano mille miglia dalla movida.

L’allarme parte per il 118: un ferito in piazza della Repubblica, davanti alla stazione. Il ferito si era rifugiato dietro l’edicola, trovato in gravi condizioni e trasportato in ospedale.

La dinamica dovrebbe essere partita da dietro la stazione, quindi da Campo Marte. Un dissidio violento, si sta valutando se un possibile regolamento di conti nel campo della droga, anche se non è l’unica ipotesi nel piatto.

I colpi sono stati diversi, alcuni dei quali portati anche al torace. Nottetempo le volanti, appena allertate, hanno raggiunto il San Donato, hanno raccolto una prima testimonianza del giovane, che è grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Ed è partita la caccia all’aggressore