Aggredisce un carabiniere dopo l’inseguimento: arrestato

SANSEPOLCRO

Aggredisce in piena notte un carabiniere, dal quale viene poi arrestato. È accaduto alle 2,30 di ieri, quando la pattuglia del Nucleo Radiomobile di Sansepolcro ha notato un’automobile che procedeva con andatura sostenuta, ma incerta, per le vie del centro urbano. Insospettiti da questo comportamento al volante, i militari biturgensi hanno quindi deciso di inseguire la vettura: è iniziato un inseguimento che ha avuto comunque breve durata, perché nel giro di poco tempo i carabinieri sono riusciti a bloccarlo. Fin da subito, è apparso evidente che il conducente del veicolo – un 30enne albanese residente nel capoluogo pierfrancescano – avesse alzato il gomito: tutti i sintomi lo confermavano tra cui l’alito inconfondibile, il precario equilibrio e le parole sconnesse che gli uscivano dalla bocca. La sola richiesta di documenti, fatta dai carabinieri, è bastata per far innervosire l’operaio di origini straniere (già noto in zona per essere stato protagonista di altre condotte penalmente rilevanti), il quale è poi andato in escandescenze, quando gli è stato chiesto di sottoporsi all’alcooltest.

Minacce di ogni genere, anche di morte, fino a giungere allo spintonamento di uno di essi che, perdendo l’equilibrio, è caduto riportando lievi lesioni personali. Un chiaro segnale del fatto che non stesse proprio ragionando, essendo in preda ai fumi dell’alcool. Rialzatosi da terra, lo stesso militare ha subito ammanettato e portato in caserma il suo aggressore, che ora dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, minacce e guida in stato di ebbrezza. Dapprima il vandalismo, ora l’aggressione a un uomo in divisa: due circostanze diverse con un unico comune denominatore chiamato alcolismo.