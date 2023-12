Aggiungi un posto a tavola: ristoranti sold out

È un Natale come non si era mai visto ad Arezzo. Da quando la città ha aperto ai festeggiamenti, i numeri sono sempre stati quelli delle grandissime occasioni. E ora, quando manca veramente poco al 25, facendo un giro tra i ristoranti, ci accorgiamo come la Città del Natale stia portando con sé una lunga scia che arriva dritta al Capodanno, su cui sono ‘saliti’ in tanti, tantissimi turisti. "Per il 25 i ristoranti sono sold out; in giro continua ad esserci un gran fermento. Impossibile ormai trovare un ristorante in cui festeggiare. Ormai il Natale è una data consolidata" spiega il presidente dei ristoratori di Arezzo della Confcommercio, Federico Vestri. Ma se Natale nei ristoranti è quasi una certezza, quest’anno c’è un significativo, nuovo dato.

"Il fatto che una buona parte delle prenotazioni non è stata fatta da aretini, ma da turisti. Mai visto negli anni scorsi. Un dato importante che consolida, ancora una volta, il carattere turistico di questo evento e quindi della città" continua Vestri. Tanti turisti hanno scelto Arezzo anche per trascorrervi il Natale.

Quando si sceglie una città per festeggiare una delle feste, senza ombra di dubbio, più amate e più attese, lo si fa con una certa attenzione. Internet viene in aiuto, con recensioni, video, foto. È la festa che tradizionalmente si festeggiava in famiglia, quindi parole d’ordine: calore ed atmosfera. Essere scelti è quasi un privilegio. Arezzo non può che esserne orgogliosa. Prenotazioni non dell’ultimo minuto, "Le agenzie già dai primi giorni di dicembre chiedevano ai ristoranti i menù proposti per le feste, da presentare a turisti e a gruppi di turisti interessati a passare qui il Natale".

Sempre i turisti sono i protagonisti nei ristoranti anche di Santo Stefano, il 26 dicembre. "Non ancora sold out, ma siamo molto vicini, il Capodanno. È tradizione che le prenotazioni comincino a fioccare dal 26 dicembre, ma già alcuni i ristoranti sono al completo, altri a metà, è questione di ore e presto non sarà più possibile trovare un posto in cui festeggiare la fine del 2023".

La concomitanza con la Fiera Antiquaria sta giocando a favore di un altro fine settimana, quello di San Silvestro appunto, che si preannuncia pazzesco per la città.

Ad aiutare anche la serata di Capodanno, in programma in piazza Sant’Agostino all’insegna della musica, in grado di strizzare l’occhio a più generazioni. "Siamo molto soddisfatti di questi risultati. Adesso è chiaro, e lo possiamo dire a gran voce, siamo meta turistica nel periodo natalizio. Arezzo Città del Natale ha ormai preso piede a livello nazionale. Un risultato che non avremmo mai potuto immaginare nemmeno nei nostri sogni più rosei. Un sogno, che diventa realtà, avere così tante prenotazioni da parte di turisti" conclude Vestri. Un Natale che si farà ricordare quello del 2023.

Gaia Papi