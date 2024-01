Aggiornamento per 24 postazioni

AREZZO

Saranno 24 le nuove telecamere che saranno installate nei prossimi mesi ad Arezzo. Nuovi strumenti per la rilevazione dei passaggi e delle targhe di automobili, mezzi commerciali, furgoni e motoclici. Tra i dati che balzano agli occhi sicuramente c’è l’accuratezza dell’occhio delle telecamere, del "Grande Fratello" che vigilerà sui varchi del centro storico. Già perchè sempre i documenti del bando di gara parlano infatti di una precisione del 99% nel "riconoscere immediatamente ed automaticamene le targhe". In una frazione di secondo ecco l’invio al software dell’immagine dove sarà applicato l’orario del transito e la data, ovviamente solo per i mezzi non in possesso dell’autorizzazione per il transito visto che alla base del programma c’è il riconoscimento dei veicoli autorizzati all’accesso. Tra l’altro i dispositivi permetteranno di conteggiare i veicoli e quindi avere un dato statistico di tutti i mezzi che transiteranno da un determinato punto.

Ma c’è di più. Anche in caso di assenza di collegamento con la centrale, la sede del gestionale, ogni telecamera potrà conservare in memoria qualcosa come 50 mila transiti per ciascuna unità.