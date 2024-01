Affreschi sotto i riflettori del mondo. Parte l’assalto ai ponteggi di Piero

La reginadi Saba ha occhi sognanti ma velati, rattristati dalla premonizione sul legno della Croce, quel legno servirà per il sacrificio di Cristo. Non si cura di chi la osserva dai ponteggi, a pochi centimetri, stupito da tanta meraviglia. Eppure, è come se comunicasse cosa le trafigge l’anima. Più in alto, due giovani dialogano in un gioco di sguardi che dischiude l’amore, si riconoscono, occhi negli occhi. Un soldato è a terra nel campo di battaglia, ha il capo chino e dal collo scendono rivoli di sangue vermiglio, tutto intorno il caos: i cavalli lanciati nella tenzone e soldati coi capelli intrisi di sudore. Piero parla e racconta, centimetro per centimetro: usa il rigore geometrico del calcolo e della prospettiva che sa congiungere al’esplosione dei colori e la luce. La luce attraversa le pareti della Cappella Baccio, accende le scene e trasmette un’intensità unica. Sono tante finestre, spalancate sulla storia del tempo e sulle vicende legate alla Leggenda della Vera Croce. Qui, nella basilica di San Francesco ora c’è un cantiere. Stop alle visite che nel 2023 hanno portato ad Arezzo circa 86mila appassionati, tutti in fila per Piero. Ora lo spazio a un passo dai volti, i drappeggi, le scene, lo riconquistano gli specialisti che per quasi due mesi verificheranno la salute degli affreschi e avvieranno un’opera di ripulitura. Un restauro, per così dire, leggero. L’opposto della "cura" che, invece, serve per custodire il grande crocefisso ligneo duecentesco del Maestro di San Francesco.

La terza fase dell’intervento è sulla vetrata dell’abside: si costruirà una contro-finestra per preservare le peculiarità della struttura ed evitare passaggi di aria e sbalzi termici che potrebbero danneggiare i dipinti. Così, da questa prospettiva assolutamente inedita, si potrà ammirare ciò che non si è mai visto, all’altezza di Piero. Visite sì, ma speciali, per piccoli gruppi, e dai ponteggi sui quali si muovono i restauratori. Biglietti esauriti da giorni, si comincia oggi e per chi è riuscito a mettere al sicuro un ingresso, sarà "un’emozione straordinaria, unica".

La voce, sicura, tradisce per un attimo la commozione di chi su quei ponteggi ha lavorato per dieci anni, durante il restauro che permise di salvare il capolavoro di Piero: all’epoca Stefano Casciu che oggi guida la Direzione dei musei della Toscana, era soprintendente di Arezzo: "Ricordo quando smontarono i ponteggi la sensazione di stupore perchè sapevamo di dover abbandonare lo sguardo della regina di Saba, la figura per me più affascinante per la storia e l’eleganza, la meraviglia della realizzazione di Piero". Rievoca momenti che lasciano il segno, come si può leggere sul volto di Rossella Sileno, direttrice della Cappella Bacci.

Un selfie col maestro del Rinascimento è la tentazione, irresistibile che cattura tutti sui ponteggi. Non resiste il sindaco Alessandro Ghinelli che mitraglia scatti col telefonino e neppure l’assessore Simone Chierici, seppure più misurato. La necessità trasformata in opportunità è il "mantra" del presidente della Fondazione Intour che insieme al Polo museale toscano ha lanciato le visite durante la ricognizione dei restauratori. "Prenotazioni dall’Italia e dall’estero che confermano il trend turistico in ascesa". Sui quei ponteggi, nel 2016 Ghinelli accompagnò Vittorio Sgarbi nell’ultimo giorno utile per ammirare gli affreschi a distanza ravvicinata: "Ricordo che gli raccomandai di fare in fretta per non perdere l’opportunità e lui, contrariamente alla sua consuetudine, quel giorno arrivò puntualissimo". Ghinelli sa che le visite speciali agli affreschi saranno un altro trampolino di lancio per la città. E con gli aretini aspetta primavera, il 21 marzo, quando Piero "costringerà" tutti ad ammirare il suo capolavoro con il naso all’insù.