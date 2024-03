"Affido? Il carcere è il loro posto". Martina, sale la rabbia dei genitori

Fuori dal carcere, affidati ai servizi sociali. Lo ha deciso il tribunale di sorveglianza di Firenze. Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati a tre anni per il tentato stupro di Martina Rossi, la studentessa ventenne precipitata da un albergo a Palma de Majorca nell’agosto 2011, hanno ottenuto la misura che si sostituisce al regime di semilibertà al quale erano sottoposti dall’ottobre 2022. Sono già a Castiglion Fibocchi dove dovranno rispettare le prescrizioni stabilite dai giudici fiorentini: non potranno uscire di casa di notte e dovranno prestare servizio in un’associazione di volontariato. Così fino all’ottobre del 2025 quando avranno finito di scontare la pena e torneranno alla piena libertà.

"Non ci sono parole, le ho finite. Questa non è giustizia. Questi signori non si sono pentititi per quello che hanno fatto, non hanno pagato le spese processuali, e adesso sono fuori dal carcere, quasi un premio per loro mentre mia figlia non c’è più". Parole che bucano, Bruno Rossi padre di Martina, le pronuncia con un filo di voce, con tutta l’amarezza e il dolore di un genitore che continua a lottare. "Adesso vedremo il da farsi, ma certo non ci fermeremo, è assurdo quanto sta accadendo. E comunque il ricorso l’ho faccio qui e ora, dicendo come la penso". E ancora: "Mia figlia è morta e questi due sono in giro, perfino affidati ai servizi sociali. Il tribunale di sorveglianza decide in base alla resiupiscenza dei soggetti o del fatto che hanno pagato le spese processuali, ma qui non è mai avvenuto niente di tutto questo". La misura che porta i due giovani fuori dal carcere, annulla quella del regime di semilibertà: Albertoni e Vanneschi si erano costituiti in carcere dopo il verdetto della Suprema Corte.

La decisione è arrivata in due momenti diversi: pochi giorni fa per Albertoni (ex campione di motocross oggi trentenne), mentre Vanneschi (artigiano) aveva lasciato il carcere di Arezzo già a luglio per seguire il percorso indicato dai giudici fiorentini. In quest’ultimo caso, l’affidamento era scattato per motivi strettamente personali. Una decisione che accoglie l’istanza presentata dai difensori ma che i giudici avevano respinto nel 2022 disponendo per i giovani aretini il regime di semilibertà, con l’obbligo di rientrare in carcere ogni sera.

"Come minimo avrebbero dovuto finire di scontare la pena in carcere e invece sono già fuori", rilancia il padre di Martina che, assicura, continuerà a portare avanti la battaglia che lo ha visto protagonista con la moglie Franca per tredici lunghi anni".

Albertoni e Vanneschi hanno sempre respinto le accuse e ribadito durante la lunga battaglia giudiziaria di non aver mai cercato un approccio sessuale con la studentessa. Martina precipitò dal sesto piano dell’albergo spagnolo per sfuggire al tentativo di stupro.

Provò a scavalcare un balcone e raggiungere quello a fianco, ma non riuscì a trovare un appiglio sicuro e cadde nel vuoto. La sentenza della Cassazione, arrivata dopo una condanna in primo grado e un’assoluzione in appello, li ha condannati a tre anni. Per la polizia spagnola si trattò di un suicidio, ma i genitori di Martina non si sono mai arresi. "Chiediamo solo giustizia per nostra figlia". Una battaglia che andrà avanti perchè "in tutti questi anni abbiamo chiesto verità e giustizia. Il nostro dolore è grande di fronte a una decisione del genere ma siamo abituati a stringere i denti e non molliamo".