"Aere sanza stelle" L’Inferno di Dante nella pittura di Fanfani

Giuseppe Fanfani e l’inferno di Dante in una mostra al Museo Civico. "Aere sanza stelle" è la mostra dedicata all’Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri, allestita nella Sala delle Volte del Museo Civico di Sansepolcro. Nato a Sansepolcro il pittore, dal 2013 ha intrapreso nei vari gironi del Primo Regno dell’oltretomba il suo personale ‘viaggio’, esemplificato dalle opere in mostra e dal catalogo a corredo dell’esposizione. La mostra curata dal Museo, è introdotta dal nocchiero dell’oltretomba Caronte, con la grande tela collocata all’inizio, che ci traghetta alla scoperta del coinvolgente percorso pittorico, in un turbine di emozioni violente e contrastanti. Le opere immettono il visitatore nelle atmosfere infernali dell’Ade dantesca, proprio come fece il poeta Virgilio con Dante. Il rosso, il nero e il giallo sono i colori che predominano nelle scene dipinte da Fanfani, nel continuo susseguirsi di tenebre e fuoco, di dolore e terrore, disperazione e rassegnazione, movimento e quiete. Suggestioni cromatiche che fanno immergere il visitatore in un contesto che rimanda anima e mente al vero inferno. La mostra sarà visibile fino al 31 maggio oggi alle 17 l’inaugurazione.