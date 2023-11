Adottano un bimbo abbandonato. Matteo e Silvia: "Scelta d’amore"

È cinese ma figlio di aretini doc. Matteo Bracciali Responsabile Ufficio Internazionale delle Acli e la moglie Silvia Santinelli ieri sono diventati genitori di Giovanni, un bimbo di pochi giorni nato all’ospedale di Prato pochi giorni fa e non riconosciuto dalla madre naturale. La coppia si era sposata a luglio 2015, qualche settimana dopo il ballottaggio che per poche centinaia di voti fece perdere al giovane esponente del Pd le elezioni a sindaco di Arezzo contro l’attuale primo cittadino. Da allora la voglia grandissima di allargare la famiglia.

Matteo e Silvia, l’adozione è una scelta impegnativa, altruista, coraggiosa, che comporta una grande carica emotiva e umana, come avete maturato la decisione?

"È un percorso impegnativo è stata fatta tanta autoanalisi, una scelta riflettuta ma la cosa che ci ha insegnato tutto il percorso fatto in questi anni, è che adottare è prima di tutto una scelta di solidarietà nei confronti di un bambino, la tua voglia di essere genitore non è il fine, prima viene il bene del piccolo. In passato abbiamo fatto vari tentativi di fecondazione in vitro che non sono andati a buon fine. Abbiamo deciso che volevamo essere genitori lo stesso".

L’adozione in Italia è un percorso difficile?

"Nel 2021 abbiamo iniziato i corsi per la preparazione alla richiesta di idoneità adottiva della Asl. Due anni tra assistenti sociali della Asl e del Comune che si sono dimostrati sempre molto disponibili e che ringraziamo. Il percorso di formazione è fondamentale per maturare la scelta e avere consapevolezza della decisione che si prende, mentre andrebbero ridotti i tempi amministrativi. Avevamo dato disponibilità per un bambino da 0 a 6 anni. Il mondo delle adozioni è molto cambiato, sono tutte a rischio giuridico, si tutela il bambino e il rapporto con la famiglia d’origine. Prima cioè si fanno tutti i tentativi del caso".

Normalmente ci sono 9 mesi per abituarsi all’idea di diventare genitori, a voi sono bastati pochi minuti?

"Ad aprile avevamo ricevuto l’idoneità, poi abbiamo fatto dei colloqui di approfondimento. Ci hanno convocato venerdì al tribunale dei Minori di Firenze, non sapevamo cosa aspettarci. Ci hanno fatto la proposta, c’era un bambino di origini cinese nato all’ospedale di Prato che la madre non aveva riconosciuto. Abbiamo accettato subito. Ieri mattina siamo andati a prenderlo e abbiamo registrato il certificato di nascita con in nostri nomi. La nostra è stata una risposta naturale dopo il percorso fatto. Siamo in affidamento pre adottivo, significa che attendiamo la formalizzazione dell’adozione che in questo caso dovrebbe arrivare in breve. Lo abbiamo chiamato Giovanni Tommaso Bracciali Santinelli, il nome Tommaso gli era stato dato dalle ostetriche e abbiamo deciso di tenerlo per raccontargli al momento giusto la sua storia".

È di questi giorni la notizia della sentenza choc del tribunale che prevede che il neonato abbandonato in un sacchetto a Ragusa, dopo 3 anni debba tornare dalla madre naturale, Giovanni invece non è stato abbandonato ma non riconosciuto, una scelta difficile ma responsabile…

"La donna che lo ha partorito ha fatto una scelta difficile ma di grande responsabilità ha concluso la maternità nonostante le condizioni sociali e ha lasciato il bambino a un destino migliore in sicurezza. Tutto nel massimo anonimato che rispettiamo, ha firmato la rinuncia al riconoscimento, perdendo di fatto tutti i suoi diritti".