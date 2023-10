Adolescenti in cerca d’identità. L’associazione Ray dà loro aiuto

Il progetto Ray inizia a muovere i primi passi. A Montevarchi, è stata presentata una nuova associazione che punta a supportare adolescenti in cerca di identità. Ragazzi che presentano disagi psicologici e disturbi alimentari o che vivono situazioni conflittuali. Grazie ai fondi che saranno raccolti, Ray a.p.s. potrà offrire sul territorio un servizio a tutti coloro che hanno necessità di essere aiutati. L’associazione è nata su iniziativa di una coppia di genitori, Letizia Balò e Alessandro Rossetti che, con la loro figlia, hanno vissuto una storia personale complicata, che però ha avuto un lieto fine. "L’adolescenza è una fase della vita molto delicata – ha detto Letizia nel presentare il progetto - ed è un percorso segnato da numerosi e rapidi cambiamenti che coinvolgono non solo la sfera fisica, ma anche la più fragile sfera psicologica, che è sottoposta ogni giorno a forti stimoli, dubbi, interrogativi e stati d’animo spesso turbolenti, complessi e talvolta persino difficili da riconoscere". Per i genitori e le famiglie è quindi fondamentale poter contare su una guida attenta che li sosterrà in questo periodo di grandi cambiamenti. A questo serve l’associazione Ray. "La nostra famiglia ha dovuto affrontare un disagio psicologico avuto da nostra figlia, un percorso che è durato due anni e che ci ha segnato profondamente – ha spiegato mamma Letizia - Oggi Asia vive felice, si è trasferita all’estero per studiare e questo per noi non può essere che una grande vittoria, consapevoli tuttavia che il percorso non si è ancora concluso.

Se penso al periodo buio che abbiamo passato…sono stata mesi accanto a mia figlia, notti insonni perché non riusciva mai a dormire e per me era necessario trovare la forza per non farmi mai vedere stanca oppure triste. Abbiamo passato circa un anno e mezzo a lavorare da casa senza mai lasciarla sola perchè avevamo paura di quello che poteva fare, è stato un percorso importante e abbiamo messo tutto il nostro amore e impegno – ha proseguito - Se oggi possiamo vederla brillare è perché abbiamo potuto permetterci di sostenere spese per farci aiutare da una professionista. Spese importanti che non tutte le famiglie possono sostenere. Per questo motivo ho dato vita all’associazione di promozione sociale Ray, perché vorrei che tutti i giovani che soffrono o stanno passando un periodo buio nella loro vita possano trovare in questa associazione persone in grado di farli tornare a brillare".

Marco Corsi