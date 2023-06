"Adesso che ne sarà di noi?" Fatica e amarezza tra gli operai Ma l’occupazione non si ferma

di Lucia Bigozzi

Stremati da oltre due settimane di occupazione e frastornati per la "bomba" che riapre i giochi e mette sul tavolo nuovi scenari. Ma alla fine di un’altra giornata snervante e surreale, la decisione è netta e il coraggio prevale sui dubbi: avanti con il presidio permanente, almeno fino a mercoledì. In attesa che il tribunale di Milano chiamato a dirimere il dossier Fimer si pronunci. L’auspicio dei lavoratori è che lo faccia tra lunedì e martedì, tenendo conto della procedura d’urgenza che il caso richiede. Nello stabilimento di Terranuova è stata una giornata lunga, forse più di quella dell’udienza in tribunale (mercoledì), perchè il quadro ora è ancora più confuso e l’incertezza resta la variabile difficile da digerire. Il patto notturno tra la proprietà di Fimer e il fondo britannico Greybull-Mc Laren ha spiazzato lavoratori e sindacati. "Diteci se è vero": è la domanda che rimbalza dal presidio

Hanno accolto con sorpresa le notizie sull’intesa che, di fatto, rimette in pista gli investitori inglesi, solo una manciata di giorni fa messi "alla porta" dal nuovo Cda dell’azienda. Per tutto il giorno nella fabbrica dove i dipendenti si danno il cambio al presidio permanente, sono rimbalzati commenti, analisi, previsioni, in attesa di contatti che ancora non ci sono stati. La tensione resta alta e ora si aggiunge la stanchezza di una battaglia che logora psicologicamente e fisicamente. Non solo: gli operai sono senza stipendio da settimane ma anche l’azienda, a questo punto, ha necessità di riprendere la produzione per non perdere gli ordini e i clienti che, vista la situazione, hanno concesso tempo per le consegne.

E l’attesa non può durare troppo a lungo. Nel pomeriggio l’assemblea dei lavoratori con i rappresentanti sindacali è servita a tirare le fila di una giornata faticosa, appesa ai telefonini con la paura che tutto possa cambiare un’altra volta.

"È davvero estenuante questa condizione. La notizia dell’accordo tra Greybull e la proprietà ci ha spiazzato anche perchè dopo le pesanti critiche rivolte agli investitori inglesi dai vertici aziendali, ci pare inverosimile si arrivi a un accordo", spiega Liviana, in trincea insieme ai 279 colleghi. Il tentativo di saperne di più, è il filo sul quale si è dipanata una giornata "pesante e carica di preoccupazione per il nostro futuro". Quasi venti giorni di occupazione sono un tempo lungo che può fiaccare chi sta lottando. Per ora, prevale la tenacia di resistere ma qualche crepa c’è.

"Abbiamo fatto un grande sacrificio, non possiamo buttarlo via", avverte Liviana mentre arrivano i colleghi del turno di notte. Nella trincea della fabbrica "spenta".