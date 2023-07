Addio Rinaldo Grande esempio di coraggio

SANSEPOLCRO

Un nutrito gruppo di persone – fra parenti, amici e conoscenti – ha dato l’ultimo saluto ieri mattina nella cattedrale di Sansepolcro a Rinaldo Serafini (nella foto), morto a 57 anni dopo che per oltre 20 era stato costretto a vivere in una sedia a rotelle. Il destino lo aveva atteso al varco in una giornata del dicembre 2001, quando assieme a un gruppo di amici era impegnato con la mountain bike – della quale era un grande appassionato – in un percorso nelle vicinanze di Urbania. A un certo punto, la caduta dalla sella, che sulle prime era sembrata un banale imprevisto, spesso classico per i ciclisti: invece, l’impatto a terra gli aveva provocato una grave lesione midollare. Da quel momento, la sua vita sarebbe cambiata. Originario di Anghiari, Serafini si era trasferito con il matrimonio a Sansepolcro (la moglie Paola è infatti biturgense) e fino a quel triste giorno svolgeva la professione di rappresentante; come un leone, ha reagito in questo lungo lasso di tempo all’infortunio che lo aveva debilitato senza possibilità di recupero, mantenendo quella cordialità che contraddistingueva il suo carattere.

Al suo fianco, ha potuto sempre contare sulla presenza di Paola e della figlia Vittoria. Gli amici del Gruppo Sportivo Fratres Dynamis Bike di Anghiari, sodalizio del quale era socio, hanno ricordato con le lacrime agli occhi Rinaldo, che amava pedalare con la bici da montagna per il puro piacere di stare bene, prendendo parte a volte anche a qualche gara ma senza fare dell’agonismo la sua ragione principale. Dopo il rito funebre, la salma ha raggiunto il cimitero cittadino. Ai familiari e ai congiunti la redazione rinnova le proprie condoglianze.