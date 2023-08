Addio Covid, tornano i viaggi in bus Le vacanze riscoprono le comitive

di Lucia Bigozzi

"Fino a quando salirò sul pullman e mi batterà il cuore come il primo giorno, continuerò a fare questo lavoro". Fabio Moretti porta avanti il mestiere di famiglia che ha attraversato quattro generazioni e nell’anno della ripartenza dopo lo tsunami Covid che ha chiuso i bus turistici in garage, segna sul tabellone dell’azienda il segno "più".

La stagione per le imprese aretine specializzate nel servizio, è iniziata a marzo con il ritmo scoppiettante delle gite scolastiche che hanno impegnato la flotta del granturismo fino alla fine di maggio. "Sono stati mesi intensi, tra i primi di marzo e inizio giugno. Eccetto le domeniche, ogni giorno abbiamo avuto mezzi in giro con le scuole", spiega Fabio, appena rientrato dalla Giornata mondiale della gioventù a Lisbona con cinquemila chilometri macinati "in quattro giorni dai nostri autisti. È stata un’esperienza bellissima: noi eravamo con la diocesi di Firenze e parlando con i colleghi so che tutte le aziende aretine hanno lavorato e ne sono contento".

La spinta a viaggiare, il desiderio di riprendersi gli spazi e il tempo che la pandemia ha rubato in due anni di divieti e lockdown, è la chiave che rimette il 2023 sulla strada giusta per un ritorno alla normalità: non siamo ancora ai livelli prepandemia, ma i numeri si avvicinano a quelli del 2019. Certo, tra gli alti e bassi dell’effetto inflazione e guerra in Ucraina che impattano "sui costi del carburante, la manutenzione dei veicoli e i pezzi di ricambio". Qualche esempio: "Se prima il cambio di un pneumatico costava 450 euro, oggi siamo arrivati a 600, mentre per fare un tagliando servono 2200 euro contro i 1600 di qualche anno fa", spiega Fabio. Rincari che tuttavia non frenano la voglia di viaggiare in gruppi, in Italia e in Europa.

I "clienti chiamano, la stagione sta andando bene" e tranne qualche casella di ottobre e il mese di novembre da riempire, alcuni pullman sono già fissati per Capodanno "dalle agenzie di viaggio che non voglio rischiare di trovarsi a corto di veicoli". C’è poi il nodo autisti: negli anni del Covid molti hanno "traslocato" al volante di un camion aprendo falle nel plafond di professionisti disponibili. La tendenza ha pesato sulla ripartenza, caratterizzando il 2021 e buona parte del 2022. "Un fenomeno con cui tutte le aziende italiane hanno dovuto misurarsi, con in più il paradosso di tanti pullman a disposizione dei clienti e pochi autisti", osserva Walter Fabbri, titolare dell’omonima azienda di trasporto. Che si sofferma su una tendenza che caratterizza una stagione "tutto sommato buona. Rispetto al passato, i clienti concentrano gite e viaggi nel weekend e per periodi più corti, mentre durante la settimana c’è meno movimento". A tenere alta il vessillo del "granturismo", sono i pellegrinaggi: "Il turismo religioso non si è mai fermato anche se è concentrato da aprile a ottobre", aggiunge Fabbri che mette in cascina un trend di 15-20 viaggi al mese. Tra le mete più gettonate, San Giovanni Rotondo e i santuari di Loreto e Montenero, mentre all’estero restano in vetta Lourdes, Fatima e Medjugorie.

"Durante la ripartenza abbiamo assunto autisti e oggi siamo in nove con una flotta di sei pullman; possiamo soddisfare varie tipologie di richieste e assicurare turni e riposi", dice Moretti che va fiero del bus "con la pedana per disabili: dagli alunni agli adulti meno fortunati di noi, non deve mai mancare la possibilità del viaggio. E su questo, investiremo ancora".