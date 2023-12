Addio "Cilistino", da sempre vera anima delle tradizioni anghiaresi

ANGHIARI

Nel suo ultimo viaggio terreno fino al cimitero, dopo la Messa funebre celebrata ieri pomeriggio nella chiesa della Propositura, la rappresentanza di amici del gruppo lo ha accompagnato cantandogli la marcia di quella Scampanata alla quale lui aveva ridato vita oltre 40 anni fa. Anghiari piange la scomparsa di Celestino Crocioni, morto nella notte fra Natale e Santo Stefano all’età di 86 anni dopo che negli ultimi tempi le sue condizioni di salute non erano delle migliori. Titolare per lungo tempo di un’armeria lungo corso Matteotti, la "dritta" che divide in due il paese, "Cilistino" aveva avuto il merito di ripristinare nel 1980 l’antica e goliardica tradizione che era stata all’improvviso interrotta, riservata a coloro che sono nati o che vivono ad Anghiari.

Una tradizione che si ripresenta con cadenza quinquennale negli anni che terminano con lo zero e con il cinque (unica eccezione il 2022, perché nel 2020 tutto si era fermato per la pandemia), in base alla quale gli aderenti alla specifica associazione hanno un compito ben preciso durante tutto il mese di maggio: quello di farsi trovare in piazza Baldaccio entro le 6 di mattina nel primo giorno – quello festivo – e poi ogni martedì, giovedì e domenica.

Nel momento in cui scatta l’ora fatidica, viene fatto l’appello e chi non si presenta viene rintracciato a casa per poi essere sottoposto a una singolare punizione.

Ebbene, Celestino era uno dei due "giustizieri" assieme a Gino Grottini; poi, a fine Scampanata, una grande cena chiudeva il capitolo. Molto attaccato ad Anghiari, Crocioni si era fatto notare anche durante alcune edizioni del Palio della Vittoria, quando entrava in piazza vestito con umili abiti in compagnia dell’asino. Il ballo era stato la sua grande passione, condivisa con l’amata moglie Giuseppina; a lei e a tutti i parenti le condoglianze della nostra redazione.

C.R.