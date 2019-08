Arezzo, 1 agosto 2019 - "Addio babbo, eri la mia spalla e il mio socio": Letizia, la figlia di Pergentino Tanganelli, aspetta gli ultimi secondi del funerale del padre per avvicinarsi al microfono e salutarlo come lei voleva fare. Un ricordo commovente, "di un uomo che era a disposizione di tutti, pronto ad aiutare e a risolvere i problemi di tutti". Un sorriso, perfino nel dolore: "Non a caso il suo terzo nome (dopo Carlo e Pergentino) era il Facenda",

E' stato il culmine di una cerimonia intensa, tra il sagrato bruciato dal sole e l'interno del Duomo pieno fino all'ultima panca. "Era un uomo che aveva fatto della solidarietà la sua missione" dice il Vescovo, che da giorni ascolta da parenti e amici il racconto di chi chiaramente non poteva conoscere di persona.

"Ma noi cristiani non crediamo al caso: non è un caso, l'uomo ha sconvolto anche le stagioni, i ragazzi faticheranno a imparare a scuola che l'Italia è caratterizzata da un clima temperato". L'appello alle istituzioni a risolvere i problemi più gravu, "ma già lo stanno facendo".

Istituzioni che sono in Cattedrale in forze, in testa il Prefetto, il sindaco Alessandro Ghinelli, il Questore, il comandante dei carabinieri: nelle prime file, di fianco alla moglie di Pergentino, ai figli, ai nipoti che il Vescovo chiama spesso sull'altare, perchè salutino con lui il nonno perduto. Nonno che è circondato di fiori, a cominciare da una corona di roselline rosse proprio sopra il feretro.

E’ il giorno del lutto cittadino. E la città si ferma per i funerali alle 15 in duomo di Pergentino Carlo Tanganelli, ucciso a Olmo da un’ondata di piena nel terribile pomeriggio di sabato. Ieri mattina è stato effettuato un accertamento sul corpo da parte dell’equipe di medicina legale dell’università di Siena. Ed è arrivata la quasi scontata conferma: Tanganelli è morto per una ferita alla testa, provocata dalla caduta nel canale di scolo dove è stato spinto dall’onda. La salma è stata restituita alla famiglia per la camera ardente aperta alla Croce Bianca.

L’inchiesta aperta dalla procura, pm Laura Taddei, parte ora da un punto fermo. Al momento è aperto un fascicolo contro ignoti, da adesso poi si partirà con un’indagine a tutto campo, tesa a individuare eventuali responsabilità.

Intanto nel question time alla Camera i deputati Mugnai e D’Ettore hanno chiesto interventi al governo, in linea «con quanto sta facendo la Toscana - ha detto Mugnai - con una straordinarai risposta che va al di là di ogni colore politico». Il ministro Sergio Costa, nella risposta, ha manifestato la sua vicinanza ad Arezzo, ha aggiunto di essere informato della richiesta dello stato di calamità, «ma finché i carteggi non arrivano e si completa l’iter non c’è solvibilita; c’è però la disponibilità del governo a essere a fianco alla Regione e alla zona aretina per l’emergenza».

Ma in città esplode la polemica. Pd e Arezzo in Comune chiedono a Ghinelli di dimettersi, «progetti e risorse per la messa in sicurezza del Valtina erano pronti nel 2014, se qualcuno se ne è dimenticato, questo è il sindaco che farebbe bene a chiedere scusa e a lasciarel’incarico». Nel mirino la giunta: «La vastità degli allagamenti di strade, sottopassi, fondi, cantine, impone una riflessione sulla manutenzione di caditoie e tombini di competenza comunale».

E poi le opere: «Ghinelli, Sacchetti e Gamurrini non hanno dato attuazione ai due interventi predisposti sul Valtina, il rifacimento dei ponti e la cassa di espansione», lasciati «in eredità dalla precedente amministrazione». Durissima la replica di Palazzo Cavallo: «stile di famiglia attribuire responsabilità subito dopo eventi drammatici» e «mentre l’amministrazione sta profondendo i suoi sforzi per risolvere le emergenze ancora in corso».

Inopportuno, secondo la giunta, e sbagliato nel merito. «Mai sottovalutate le problematiche connesse con il rischio idraulico», come dimostra il rinnovato rapporto con il Consorzio di Bonifica «dopo la querelle con Fanfani». Quanto al Comune «siamo intervenuti sul Castro nel tratto tombato per liberarlo dai detriti di lavorazione dell’ex Bastanzetti».

Nel 2016 ad Antria e lungo le direttrici di viale S.Margherita e via Buonconte si verificarono gravi problemi, ma «il nuovo scolmatore del fosso delle Pergolacce è quasi completato e il rischio idraulico è sensibilmente diminuito». Un nuovo collettore, si spiega, sarà realizzato per ridurre il rischio in viale Santa Margherita e via Buonconte anche se «siamo in attesa delle autorizzazioni». Avviati o in corso di avvio «i lavori per la cassa di espansione sul Bicchieraia e sul torrente Covole».

Su Valtina, Sellina e quindi via Romana «previsti interventi nel piano delle opere pubbliche» ma «i progetti ereditati, preliminari o studi di fattibilità, non sono più attuabili» essendo cambiati in peggio «gli scenari idrologici». Sul Valtina per esempio «si renderà necessario molto probabilmente spostare il corso d’acqua per diversi centinaia di metri». Ma la progettazione va comunque avanti.