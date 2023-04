Addio artigiani della porta accanto Calzolai, orologiai & C. in picchiata

di Alberto Pierini

AREZZO

I ciabattini rimettevano i tacchi, i materassai rimbottivano il giaciglio, gli impagliatori rimettevano a nuovo certe sedie, gli orologiai sistemavano le lancette. Un racconto che profuma di passato. Un po’ perché in giro di botteghe di questo tipo se ne vedono poche. E un po’ perché i numeri confermano le impressioni. La resa degli artigiani.

La Cgia di Mestre, un’associazione che monitora a grandi livelli il tempo che cambia. ha misurato trecentomila artigiani in meno in dieci anni. Una bufera, di quelle che non senti soffiare fino a quando il mondo intorno non è completamente cambiato. E in alcune zone è cambiato di più.

Noi nello stesso periodo (dal 2012 al 2021) ne abbiamo persi quasi tremila, per l’esattezza 2915. E siamo tra le province più "incerottate", un calo complessivo del 18% secco. Sopra la media toscana (-17,5%) e quella nazionale (-15,1): anche se nella regione c’è chi sta peggio. Lucca ad esempio, in assoluto la maglia nera con un crollo del 25,4%, ma anche Massa e Siena, disegnando questa inedita mappa delle realtà più colpite dal calo degli artigiani.

Artigiani della porta accanto. Si sa, ormai il termine è stato mutuato anche per le piccole aziende, che alla fine sono imprese simili a quelle industriali. Ma in questo caso sono loro, i volti della città. E in effetti l’analisi della Cgia va oltre il semplice aspetto lavorativo: e indica le possibili conseguenze in termini di sicurezza e di vivacità, in particolare nei centri storici. Lì dove le luci spente delle botteghe artigiane si va ad unire a quello dei negozi che non ce l’hanno fatta.

I mestieri? i più svariati. Passano dai ciabattini ai materassai ma poi si allargano ai corniciai, ai fotografi, dai lattonieri ai materassai, dagli orologiai ai pellettieri, dai tappezzieri ai tipografi. Fino ai restauratori: ne parliamo ampiamente a fianco, anche perché è una di quelle scosse che qui si avverte più che altrove, dopo il boom che il settore aveva avuto grazie alla Fiera. Per non parlare dei riparatori, dagli elettrodomestici alle scarpe. Un mestiere pensionato dalla tendenza a buttare ciò che si rompe per ricomprarlo e che potrebbe tornare di moda: la crisi ha riaperto una domanda, che però non trova più le botteghe di riferimento. E sui dati aretini come sempre ci sorregge il grande lavoro di Camera di Commercio. Proprio tra i restauratori il calo somiglia ad un crollo, in dieci anni del 27% in provincia e del 23% in città. Più di uno su cinque non ce l’ha fatta. E’ andata ancora peggio agli orologiai, uno su tre si è fermato senza trovare un erede, senza poter passare il testimone.

Lavatrici o tostapane? Almeno in città ne è saltato uno su quattro, ed erano già ridotti al lumicino prima del 2012. Sì, perché è una di quelle tendenze che è partita da lontano, fin dall’inizio degli anni 2000: e ora si gioca gli ultimi presìdi. In città sono rimasti appena sei ciabattini, gli ultimi "eroi" di un mestiere un tempo diffuso.

E nove orologiai in tutto, chiamati ad ammorbidire l’impatto tra le lancette e il tempo che corre. E a volte travolge come un tornado il tempo che corre.