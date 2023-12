Addio alla capitale della cultura. La Valtiberina esce dalla ‘top 10’

Dalla grande fiducia alla grande delusione con due giorni di anticipo sulla data stabilita del 15 dicembre: l’Alta Valle del Tevere tosco-umbra è stata esclusa, non rientra fra le dieci candidate finaliste al titolo di capitale italiana della cultura 2026 e quindi è fra le sei realtà uscite di scena, dal momento che la selezione era fra 16 progetti. Quello denominato "Il Cantico delle Culture" e ispirato ai Cammini Francescani non ha evidentemente ottenuto i consensi della giuria del ministero della Cultura, presieduta da Davide Maria Desario, che ha scelto i dossier delle seguenti località: Agnone (Isernia), Alba (Cuneo), Gaeta (Latina), L’Aquila, Latina, Lucera (Foggia), Maratea (Potenza), Rimini, Treviso e Unione dei Comuni della Valdichiana Senese. Fra queste, il prossimo 29 marzo uscirà la capitale del 2026. Come si può notare, quindi, la Valdichiana Senese ha avuto ragione in Toscana sul comprensorio bagnato dal Tevere, l’unico presente con una proposta interregionale, mentre al momento chi può cantare vittoria è la provincia di Latina, che ha sia il capoluogo che Gaeta. Un’autentica doccia fredda sul versante tiberino, perché c’era la convinzione del fatto che la vallata avesse tutte le carte in regola almeno per superare questo turno. E allora, perché è andata così? "C’è indubbiamente tanta amarezza – ha commentato Luca Ricci, direttore della candidatura – dal momento che l’impegno è stato tanto, così come le energie messe in campo e i soggetti coinvolti. Era soprattutto una promessa di lungo corso per il territorio, non tanto per la vittoria finale (sulla quale nessuno si era fatto illusioni) quanto per l’ingresso fra le dieci finaliste, che era un’ipotesi realistica e che avrebbe dato altri tre mesi di lavoro in grado di produrre ulteriori risultati in prospettiva. Per noi sarebbe stato un successo anche questo; invece la bocciatura – diciamolo chiaramente – ci taglia le gambe e, adesso a caldo, anche la voglia di andare avanti".

Era stato detto, al di là dell’esito, di non buttare via la bontà di quanto fatto; anzi, questo adoperato per il dossier della candidatura avrebbe dovuto essere il nuovo metodo da seguire per il futuro, ovvero lavorare in rete e di squadra. Sarà così? "Spero che si possa raccogliere l’eredità e adesso il compito di farlo spetta alla politica e alle amministrazioni dei vari Comuni". Qualche rimpianto da parte sua? "No, nel senso che abbiamo fatto il possibile, ritenendo che l’accordo fra un’entità di due regioni diverse fosse un valore aggiunto. È chiaro che quando il risultato non è favorevole venga sempre da chiedersi se sarebbe stato possibile fare di più"