Addio al magazziniere Biagioli, era l’anima dello stadio Buitoni: bianconeri in lutto

SANSEPOLCRO

Un male incurabile lo ha portato via a soli 59 anni e a distanza di pochi giorni dalla scomparsa del padre, dopo che da tempo non lo vedevamo più aggirarsi allo stadio Buitoni con quell’aria da persona indaffarata, che però riservava un sorriso e un saluto a tutti. Poi venerdì la triste notizia: è morto Fabrizio Biagioli (nella foto), per anni responsabile di magazzino del Buitoni dopo essere stato a sua volta custode del palazzetto dello sport biturgense. Viveva le sue giornate a fianco degli atleti, provvedeva a tutto per loro, li sapeva gestire con il suo modo di fare ed era il loro primo tifoso, che interpretava con passione il lavoro che svolgeva. Per tutti era l’affettuoso punto di riferimento: prova ne sia la lunga serie di testimonianze di affetto rinnovate sui social a suo indirizzo da parte proprio di quegli sportivi (e degli amici) che lo incontravano in allenamento e il giorno della partita,

Anche la società Vivi Altotevere Sansepolcro ha pubblicato un post molto significativo: "Grave lutto in casa Sansepolcro. La società bianconera esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Fabrizio Biagioli, storico collaboratore del club. Per tanti anni Fabrizio, da tutti conosciuto come ‘Pasticcino’, ha svolto il suo incarico di responsabile del magazzino con passione e grandissimo attaccamento ai colori bianconeri. In questo momento di grande dolore ci uniamo ai familiari e ai cari di Fabrizio, esempio unico di umanità e professionalità, consapevoli che il suo ricordo resterà sempre vivo nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo". I funerali si terranno domani alle 15 nella chiesa di Santa Maria al Melello: al fratello Daniele, alla cognata Cristina e ai nipoti le condoglianze della nostra redazione.