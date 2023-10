Addio a Somigli, giornalista e artista del Valdarno

VALDARNO

Giornalista, scrittore, artista. Una parola sola non basterebbe per definire i mille talenti di Gianni Somigli (nella foto), scomparso prematuramente all’età di 42 anni colto da un malore improvviso la scorsa notte. Una penna fine, ironica e arguta la sua, attraverso la quale ha raccontato difetti e virtù del Valdarno, la sua terra. Nato e cresciuto a Incisa, nel corso della sua attività giornalistica Gianni ha raccontato anche la criminalità organizzata con il suo saggio-romanzo "È già sera" (Romano Editore, 2010), dando voce ai familiari e conoscenti delle vittime della strage dei Georgofili. Un animo sensibile, che sapeva apprezzare la bellezza semplice della campagna e delle sue storie, racchiusa nella sua ultima raccolta di racconti "Terracruda". Un richiamo quello per la "vita agreste" che da anni ormai lo aveva portato insieme alla sua compagna Claudia a trasferirsi nelle campagne aretine di Monte San Savino, continua fonte di ispirazione per le creazioni come tatuatore e disegnatore. La scomparsa di Gianni ha suscitato grande commozione in tutto il Valdarno, con numerosi messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia e in particolar modo al padre Eugenio, figura molto conosciuta nel panorama calcistico locale. I funerali si terranno lunedì 16 ottobre, alla chiesa del Vivaio di Incisa.