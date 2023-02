Addio a "Puma": il cane dei carabinieri che fiutava i veleni nelle Foreste Casentinesi

CASENTINO

A seguito di una malattia che ha avuto un improvviso e fatale peggioramento, nei giorni scorsi è venuto a mancare Puma (nella foto), il cane dell’Unità cinofila antiveleno del reparto Carabinieri Parco delle Foreste casentinesi della stazione la Verna Vallesanta.

Puma era in servizio operativo da luglio 2016 ed in questi anni è stata un’operatrice preziosa che ha fornito un contributo di lavoro ed un emozione notevole, sia in campo, rinvenendo tante esche avvelenate e salvando così molti altri animali da morte certa, ma anche negli interventi divulgativi come ad esempio all’interno delle scuole o addirittura all’ ospedale Meyer di Firenze.

La femmina di Pastore belga Malinois, ha infatti avuto al suo attivo 471 ispezioni con risultati di rilievo, 200 bocconi avvelenati rinvenuti, fino a venticinque in una sola uscita.

Quello di Puma è stato quindi un contributo importante per il territorio reso ancora più unico grazie all’affiatamento con il suo conduttore, il vice brigadiere Nicola Gonfiacani, per questo la notizia della sua scomparsa ha rattristato non solo chi ha avuto il piacere di lavorare fianco a fianco con lei ma anche chi l’ha incontrata in questi anni. L’Uca del reparto carabinieri del Parco adesso continuerà la sua attività con il cane Titan che dal 2017 ha affiancato Puma.

L’Ente Parco e tutto il reparto Carabinieri parco delle Foreste casentinesi vogliono quindi salutare un’ultima volta questa particolare collaboratrice, unica per simpatia e dedizione, da tutti stimata e rispettata.