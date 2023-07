Addio a Nardi: il prof scatenò la città Anni di proteste al suo piano sull’Arno

"Lo dico con franchezza: mi dispiace molto della sua scomparsa. Per noi è stato un avversario ma mai un nemico". Gualberto Gualdani scopre con dolore la morte di Raffaello Nardi.

Un’autorità assoluta nel campo della geologia, per anni alla guida dell’autorità di bacino. Ma dalle parti di ponte Buriano figura che si incrocia con uno dei momenti più duri della sua storia. Era stato suo infatti il piano di rialzo della diga della Penna: rialzo che avrebbe comportato, anche se non stabilmente, l’ipotesi di allagamento del ponte.

Erano esattamente 30 anni fa. Il grido d’allarme partito da Firenze e arrivato lì dove l’acqua scorre pigramente sotto il ponte era risuonato il 23 luglio del 1993. Un fulmine a ciel sereno: erano giornate a livello nazionale pesanti, tra bombe, mafia e terrorismo. Ma per gironi a Ponte Buriano non si parlò d’altro.

Il piano aveva un fine nobile: mettere in sicurezza il bacino dell’Arno e Firenze in particolare da nuovi allagamenti, i cui effetti sono nella memoria di tutti. Ma partiva proprio dal rialzo delle dighe aretine: non solo La Penna ma anche Levane. Ed era un’ipotesi contro la quale ci fu una sollevazione generale. Lui non si tirò mai indietro.

La barba ancora nera, gli occhi vivaci, gli occhiali spessi ci metteva sempre la faccia. E ci furono fior di trasmissioni televisive nelle quali lo scienziato, perché tale era, si confrontava con cortesia all’ombra dei cartelli di protesta. Il suo cavallo di battaglia? Ho capito le vostre motivazioni (di quegli anni anche un controprogetto presentato dalla Provincia) ma fatemi approvare il mio piano e poi nell’applicazione vi verrò incontro.

Una strada sicuramente difesa in ottima fede ma che ad Arezzo si scontrò contro un muro più alto di una diga.

Sotto traccia la soluzione e il piano andarono avanti per anni, prima di essere definitivamente ritirati dal piatto.

Ieri mattina Nardi è morto: aveva 86 anni, alle spalle lunghi anni di insegnamento all’Università di Pisa e tanti ruoli operativi. Primo segretario dell’Autoritá di bacino dell’Arno e a lungo segretario dell’Autoritá del Serchio. Il suo focus era lo sviluppo delle politiche per la tutela del territorio e del reticolo idrografico della Toscana e non solo. Incrociava il livello scientifico alle azioni di sicurezza e questo lo vide affermarsi sia sul piano accademico che su quello progettuale. Profeta in patria, da Lucca a Firenze, i contestatori li trovava solo a Ponte Buriano. Che per bloccarlo lanciarono in campo anche Leonardo da Vinci, individuando nel ponte quello della Gioconda. Forse l’unico ostacolo davvero insormontabile per Nardi.

Alberto Pierini