Addio a don Vezio, morto alla vigilia dell’evento

Ti guardava con quegli occhi sorridenti come se non aspettasse altro da mesi che non parlare con te. Perfino alla benedizione delle case, la vecchia "acqua santa", mollava la borsa su un mobile e si metteva comodo, pronto a parlare di tutto. Proprio tutto: perché don Vezio, era per tutti famosissimo così e solo in pochi si ricordavano che di cognome faceva Soldani, viaggiava dall’arte alla fede al calcio senza preclusioni. Si è spento poche ore prima della Madonna del Conforto.

Aveva 95 anni, era nato nelle colline di Rendola: ma ogni tanto, ma sempre con il sorriso, un po’ rimpiangeva di aver avuto poche occasioni di godersi la sua terra. Dopo l’ordinazione, nel 1951 e dalle mani del Vescovo Mignone, aveva girato la provincia. Prima Castiglion Fiorentino, poi Poppi. Infine nel 1980 alla Badia. Raccolse il testimone da don Ettore Chiodini, un altro personaggio impagabile nella storia della chiesa aretina: e la trasformò.

In punta di piedi, con lo spesso piglio di quando ti chiedeva "ma dov’eri finito?" e capivi che in questo non c’era alcuna critica, solo la grande voglia di vederti. "Giornalista, che combini?" ripeteva ogni tanto a chi scrive, muovendosi al piccolo passo nel suo circuito naturale, quello tra la Badia, via Garibaldi, via Petrarca.

La sua Badia aveva dovuto lasciarla perché era stremato: ma c’era stata una festa in suo onore che aveva riempito la piazza, costruitagli intorno per i suoi 70 anni dei sacerdozio. Era il 29 giugno del 2021. Le condizioni lo avevano costretto a ritirarsi a Gargonza, nella casa di riposo dei sacerdoti. Ma anche lì non risparmiava il sorriso.

"Era una persona di una bontà incredibile, ha accompagnato un bel tratto della mia vita" racconta don Ivan Marconi, ex parroco di San Pietro e Paolo, di qualche anno più giovane di lui. Correttore per anni alla Misericordia, non passava giorno che non si affacciasse nelle sale, nella chiesetta, nelle camere ardenti. Il suo vanto era che non si era mai tolto la tonaca, l’abito del sacerdote: impossibile vederlo in borghese.

Una sorta di parroco della porta accanto, ma anche capace di trasformare la chiesa, rilanciare le opere di Vasari. "Guarda che roba" sussurrava a chi si affacciava in chiesa. Ieri ha perso forse la sua prima Madonna del Conforto. Domani alle 14.30 saranno celebrati i funerali. Nella sua Badia, di nuovo a casa.

