Addio a Don Massi, il prete-tifoso di Sansepolcro che insegnava nelle scuole

SANSEPOLCRO

Lutto nella comunità religiosa della Valtiberina. È morto ieri Don Nevio Massi (nella foto), sacerdote conosciutissimo a Sansepolcro e a Pieve Santo Stefano. Aveva 92 anni ed era originario di Selvapiana, località del comune di Bagno di Romagna. Ordinato sacerdote nel 1957 in cattedrale a Sansepolcro, ha svolto il suo apostolato dapprima a Pratieghi di Badia Tedalda, poi dal 1963 come parroco di Santa Maria al Melello di Sansepolcro, dove ha anche seguito i lavori di costruzione della nuova chiesa, insegnando religione alle scuole medie e dal 1987 alla Collegiata di Pieve Santo Stefano. Qui ha mantenuto alta l’attenzione verso il mondo giovanile, per il quale ha rifondato l’Azione Cattolica (nel 1990) e promosso l’oratorio Madonna dei Lumi.

Di lui era nota anche la fede calcistica per il Bologna, tanto che nel 2009 festeggiò a Pieve Santo Stefano la salvezza in serie A con 24 minuti di scampanata. I funerali si terranno in Duomo alle 15,30 di domani.