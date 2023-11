Addetti stipendi e contabili per studi commerciali Si ricercano 3 figure professionali per aziende in Toscana: 1 addetto stipendi, 1 contabile con 5 anni di esperienza e 1 contabile ordinaria. Contratti a tempo determinato/indeterminato, full/part-time. Scadenze: 15, 20 e 9 novembre.