Addetti back office per redazione pratiche

1 SEGRETARIO

Si cerca un addetto alla segreteria per la gestione back office, dello scadenzario dei clienti, inserimenti dati sul gestionale aziendale, accoglienza e front office. Richieste buone competenze informatiche, oltra al diploma di scuola superiore e disponibilità, occasionalmente, a trasferte giornaliere. Lavoro full time, con contratto a tempo determinato. Sede di lavoro Sansepolcro. Codice AR-201733. Scadenza: 17 ottobre.

2 ADDETTI BACK OFFICE

Azienda di servizi per le telecomunicazioni con sede ad Arezzo ricerca addetto back office tecnico per inserimento dati su portali aziendali o di clienti, ordini di acquisto, stesura relazioni in Word, controllo e smistamento delle Pec, supporto alla redazione pratiche di richieste permessi. Riservato agli iscritti alla L. 6899 Art.1. Lavoro part time, a tempo determinato. Codice: AR-201913. Scadenza: 21 ottobre.