Ad Arezzo il congresso dell’Unione stampa filatelica italiana

Arezzo, 4 settembre 2023 – Trattare la filatelia e la posta non solo in modo tecnico e scientifico, ma anche scoprendone alcuni aspetti originali, curiosi e creativi.

È il tema del prossimo congresso dell’Unione stampa filatelica italiana, l’ottavo della nuova serie, intitolato “In terra di Toscana”; si svolgerà ad Arezzo dall’8 al 10 settembre ed è aperto a tutti gli interessati, anche a chi non è socio.

L’Usfi è l’associazione che raccoglie giornalisti e autori che scrivono di filatelia e storia postale e ha tra i suoi obiettivi statutari la diffusione della cultura filatelica, lo sviluppo dell’informazione di settore, la promozione e l’organizzazione di conferenze e incontri pubblici di studio o di intrattenimento che abbiano come tema fondamentale il francobollo e la posta.

Il programma, che ha i presupposti per mantenere le caratteristiche e l’elevato livello qualitativo delle precedenti edizioni, come di consueto prevede che il venerdì pomeriggio sia dedicato alle visite guidate a realtà locali che abbiano uno specifico legame con il settore.

Si svolgeranno a partire dalle ore 14 alle Poste centrali di Arezzo in via Guido Monaco 34, edificio monumentale di interessante valore storico e artistico, e al Museo dei mezzi di comunicazione (ingresso a pagamento: 5,00 euro), realtà che tratta i temi del suono, della scrittura e dell’immagine.

Le relazioni, tutte dinamiche, brillanti e limitate a quindici minuti ciascuna, saranno protagoniste per l’intera giornata di sabato e la domenica mattina. Affronteranno temi specifici e inusuali (in allegato il programma), come la posta tra Cuba e gli Stati Uniti attraverso lo stretto della Florida, il confine orientale italiano raccontato dalle cartevalori, la Croce rossa vista dai filatelisti, la letteratura filatelica italiana dell’Ottocento, la storia postale in internet.

Ci sarà anche l’anticipazione di un argomento che sarà d’attualità il prossimo anno, vista la ricorrenza del centocinquantenario della nascita: riguarda Guglielmo Marconi e villa Griffone, la sua casa-museo a Sasso Marconi. Infine verrà presentato l’avanzamento lavori per la nuova sede dell’Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” odv di Prato, realtà preposta alla conservazione di testi e documenti filatelici e postali con cui l’Usfi ha uno stretto rapporto di amicizia e collaborazione.

I tradizionali punti di forza dell’incontro sono costituiti dalla presentazione delle nuove edizioni dei cataloghi Cif-Unificato e Sassone e dalla partecipazione delle Amministrazioni postali dell’area italiana: Paola Belluzzi per San Marino, Vincenzo Marrese per il Vaticano e Nicola Burdiat per il Sovrano militare ordine di Malta sveleranno i programmi delle prossime emissioni; Giovanni Machetti farà il punto sul settore filatelia di Poste italiane di cui è l’attuale responsabile.

Ad Arezzo si terrà l’annuale assemblea ordinaria dei soci; nella parte aperta al pubblico verranno assegnati i premi intitolati ai primi due presidenti dell’Usfi: “Fulvio Apollonio” per il giornalista dell’anno e “Renato Russo” per un libro pubblicato nel 2022; a seguire la consegna di altri riconoscimenti.

È tradizione che durante il Congresso dell’Unione stampa filatelica italiana venga predisposto lo speciale annullo celebrativo, che sarà disponibile nella mattinata di sabato 9 settembre nel luogo dell’evento. Un sentito grazie va a Poste italiane. Si ringraziano anche Beniamino Bordoni per l’idea della comunicazione istituzionale dell’evento e Maria Grazia Dosio per la declinazione grafica dell’annullo.

Il Congresso, che è ormai una delle poche opportunità di studio, confronto e incontro in presenza (il raduno si terrà presso la sede della Fondazione Guido d’Arezzo in corso Italia 102), soprattutto negli appuntamenti conviviali è anche un momento di socializzazione tra i partecipanti. L’Usfi ringrazia gli organizzatori Fabio Bonacina, Bruno Crevato-Selvaggi e Domitilla D’Angelo per il prezioso ed importante lavoro svolto.