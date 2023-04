Acquista furgone online: truffata Scoperto e denunciato un uomo

Cresce, e non da oggi, il volume degli affari nel mondo dell’e-commerce e di pari passo si moltiplicano i truffatori online che mettono in vetrina merce a prezzi vantaggiosi per dileguarsi nel nulla nel momento in cui hanno incassato le caparre o il saldo. Gli ultimi due episodi sono avvenuti a Montevarchi e Castelnuovo dei Sabbioni, nel comune di Cavriglia, ma in questo caso i responsabili sono stati identificati e denunciati dai Carabinieri. A finire nelle grinfie dei malintenzionati per prima è stata una sessantenne valdarnese che, dopo aver svolto accurate ricerche su una piattaforma legata a un popolare social network, ha individuato finalmente quanto le serviva, ovvero l’inserzione della vendita di un furgone Fiat Ducato.

La donna lo stava cercando da tempo per avviare una piccola attività commerciale e non appena lo ha scorto ha deciso di approfittarne visto che il prezzo era ottimo e l’acconto tutto sommato contenuto, 500 euro. Una volta preso contatto con il venditore, quindi, ha subito provveduto a disporre il bonifico richiesto e si è messa in paziente attesa degli ulteriori passaggi per completare l’acquisto. Invano, purtroppo. Ben presto infatti ha capito di essere stata raggirata e non le è rimasto altro da fare che suonare al portone della caserma montevarchina della Benemerita e far scattare le indagini. I militari, dopo una serie di accertamenti elettronici e bancari, sono risaliti al responsabile, un uomo di 45 anni residente nel bresciano poi denunciato per truffa alla Procura della Repubblica di Arezzo.

Dello stesso reato dovrà rispondere il pregiudicato campano che è riuscito a farsi accreditare da un cavrigliese 250 euro per un generatore di corrente elettrica all’avanguardia. Analogo il meccanismo con l’annuncio accattivante sul web, i primi e unici contatti, la speranza disattesa della consegna e la corsa negli uffici dell’Arma, stavolta nella frazione del paese che sovrasta l’ex area mineraria. Rapide le verifiche, con incrocio di dati oggettivi e operazioni bancarie e l’epilogo con l’individuazione dell’autore, che si è rivelato un professionista della truffa, e il deferimento alla magistratura. A corollario delle due storie i Carabinieri hanno rivolto l’ennesimo invito alla popolazione a non lasciarsi tentare da offerte eccessivamente al ribasso e a esaminare con attenzione i contenuti delle inserzioni che circolano in rete.