Acquedotto verso l’area del Vallone

L’area artigianale del Vallone sarà raggiunta dall’acquedotto. A dirlo è l’amministrazione comunale di Cortona che annuncia l’interesse da parte di Nuove Acque ad estendere la rete idrica anche in quella zona. "Nella riunione tenutasi di recente con i vertici della società che gestisce la risorsa idrica – dichiara il sindaco Luciano Meoni – abbiamo la conferma che l’area artigianale del Vallone sarà raggiunta dall’acquedotto. Ora parte l’iter per inserire nel prossimo bilancio le risorse necessarie alla partenza dei lavori. La cronologia degli interventi programmati dal gestore ha visto la conclusione delle procedure per l’estensione degli acquedotti di Fossa del Lupo e Pietraia, dove è preminente l’azione sinergica con Centria per un singolo scavo per le condotte dell’acqua e del gas, il passaggio successivo sarà quello del Vallone".