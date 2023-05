Acqua gratuita a scuola Arrivano più fontanelli per fare rifornimento

Fornitura di acqua potabile gratuita nelle scuole superiori per abbattere l’utilizzo della plastica e delle bottigliette; aumento delle azioni per la raccolta differenziata a scuola e nel territorio; creazione di itinerari che valorizzino gli stemmi di Cortona; problematiche dei trasporti nel territorio per gli studenti; iniziativa "Il futuro è nelle nostre mani", per valorizzare l’imprenditoria giovanile e ottenere supporto dalle istituzioni con eventi ad hoc. Sono questi i temi affrontati nella seduta del consiglio comunale dei ragazzi dell’istituto Signorelli di Cortona. A presiederlo la sindaca Giulia Pacelli che ha chiesto al Consiglio comunale della città di prendere in considerazione le proposte dei giovani e delle giovani rendendosi disponibile ad incontri ed iniziative insieme alle istituzioni del territorio. Presente alla seduta anche il presidente del Consiglio Comunale Nicola Carini che ha incoraggiato i giovani ad essere parte attiva della vita politica del territorio: "sulla questione dei trasporti promuoverò un incontro con il nostro assessore Spensierati, mentre per l’acqua gratuita ci impegneremo nei confronti del nostro gestore idrico per la dislocazione di fontanelli, infine esprimo il mio plauso per l’iniziativa sugli stemmi che potrebbe essere coniugata con un’installazione grafica con qr code per la fruizione da parte dei visitatori".

La.Lu.