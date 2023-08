Acqua e fuoco: com’è cambiata la nostra estate

Federico D’Ascoli

Sono passati poco più di quattro anni dall’alluvione che rabbuiò il cielo per un pomeriggio e provocò danni, devastazione e un morto nella nostra terra. In piena estate e senza alcun segnale che potesse far presagire un fenomeno del genere. In questi giorni va di moda negare il cambiamento climatico. Molti dicono: è estate, è sempre successo, fa sempre caldo. I dati che si riferiscono agli ultimi due secoli ci dicono che questa è la seconda ondata di caldo per valori termici registrati nella storia d’Italia. E anche Arezzo, nonostante la sua altitudine e la sua vicinanza all’Appennino non si salva e ha sfondato la soglia psicologica dei 40 gradi all’ombra.