Acqua bene prezioso "Il consumo va ridotto"

SAN GIOVANNI

Domani a San Giovanni, in consiglio comunale, il Movimento 5 Stelle presenterà una mozione che invita l’amministrazione comunale a mettere in campo azioni immediate per fronteggiare la siccità, senza limitarsi alla sola gestione delle emergenze.

I parlamentari pentastellati hanno depositato un documento ad hoc alla Camera e al Senato, che è stato poi messo a disposizione dei portavoce sui territori. Contiene una serie di interventi che i Comuni e le Regioni possono mettere in campo subito, per far fronte alle attuali criticità. Il capogruppo sangiovannese Tommaso Pierazzi chiederà alla giunta Vadi di promuovere, anche attraverso tavoli istituzionali con le autorità competenti, politiche intersettoriali sulla gestione della quantità e della qualità dell’acqua, in modo da accrescere la resilienza dei sistemi di approvvigionamento idrico, di trattamento, stoccaggio e trasporto, ma anche dei sistemi di igiene. Dovrà essere effettuata anche una adeguata comunicazione ambientale.

L’esecutivo sarà poi invitato ad eseguire una ricognizione puntuale sulle principali captazioni idriche locali, anche in vista di piani di riduzione differenziata, necessari in caso di emergenza idrica. Dovrà essere poi valutata l’opportunità di richiedere analisi qualitative a campione della risorsa idrica emunta dai pozzi domestici in presenza di criticità nel territorio comunale, per verificare la sussistenza dei requisiti di potabilità delle acque. Infine, è necessario, per i 5 Stelle, promuovere campagne di sensibilizzazione in tema di riduzione dei consumi domestici e dei prelievi. Una analoga mozione è portata avanti, a Cavriglia, dal consigliere comunale pentastellato Massimiliano Secciani.