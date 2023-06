Acli, un incontro per ricordare le parole e le intuizioni di David Sassoli

Arezzo, 13 giugno 2023 – Un pomeriggio per ricordare David Sassoli attraverso le sue parole e le sue intuizioni. Venerdì 16 giugno, alle 17.30, la Sala di Giustizia della Curia Vescovile sarà sede della presentazione del libro “La saggezza e l’audacia” dove sono stati raccolti i cinquantasei discorsi pronunciati dallo stesso Sassoli durante la presidenza del Parlamento Europeo con l’obiettivo di mostrarne gli ideali, la saggezza e lo sguardo verso le trasformazioni epocali del continente tra diritti, pandemia, politiche migratorie, transizione ecologica, rispetto delle differenze e dialogo interculturale.

L’evento è aperto alla libera partecipazione della cittadinanza ed è promosso dalle Acli di Arezzo tra le iniziative dell’Acli Life Festival realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, con la partecipazione di Azione Cattolica Arezzo, Cisl, Agesci e Circolo Verso l’Europa.

L’incontro, dal titolo “David Sassoli. Un cristiano al servizio della politica”, sarà introdotto dal vescovo Andrea Migliavacca e sarà moderato dal vicepresidente della Federazione Internazionale delle Acli Matteo Bracciali, trovando poi il proprio cuore nelle parole del curatore del libro Claudio Sardo che ha raccolto i discorsi di Sassoli con l’obiettivo di approfondirne il pensiero e le riflessioni su tante tematiche di stretta attualità.

Quest’opera, arricchita dalla prefazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stata pubblicata nel primo anniversario della scomparsa del politico fiorentino avvenuta nel gennaio 2022. I discorsi del libro, suddivisi in tre parti e riportati integralmente con brevi note introduttive, forniscono un’idea chiara di Italia e di Europa come due realtà aperte al futuro con la consapevolezza delle rispettive imperfezioni e con il dovere di porre il rispetto per l’essere umano al centro del loro impegno.

Un contributo al dibattito arriverà anche dalla presenza di Nicola Censini, già collaboratore del presidente Sassoli, e del presidente nazionale delle Acli Emiliano Manfredonia, mentre le conclusioni saranno affidate all’onorevole Pietro Bartolo che è stato eletto nel 2019 nel Parlamento Europeo dopo quasi trent’anni di impegno come responsabile sanitario delle prime visite ai migranti sbarcati a Lampedusa. «Il pensiero di Sassoli è quanto mai attuale e costruttivo per il futuro dell’Italia e dell’Europa - commenta Bracciali.

La sua esperienza politica è stata contraddistinta da una continua spinta a ricercare la cooperazione, la coesione, il rispetto delle pluralità e la consapevolezza di un comune destino, con doti di rara umanità, di ascolto e di mitezza. La volontà è, dunque, di valorizzare e trasmettere questi pensieri nel corso di una serata che riunirà ad Arezzo tanti relatori di spessore nazionale e internazionale».